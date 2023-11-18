https://ria.ru/20231118/protest-1910210780.html

Россияне в Финляндии проведут акцию протеста против закрытия КПП на границе

Россияне в Финляндии проведут акцию протеста против закрытия КПП на границе - РИА Новости, 18.11.2023

Россияне в Финляндии проведут акцию протеста против закрытия КПП на границе

Граждане России, проживающие в Финляндии, в субботу проведут акцию протеста из-за закрытия крупнейших пунктов пропуска на границе с РФ, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T00:32

2023-11-18T00:32

2023-11-18T00:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Граждане России, проживающие в Финляндии, в субботу проведут акцию протеста из-за закрытия крупнейших пунктов пропуска на границе с РФ, сообщает со ссылкой на полицию Хельсинки газета Helsingin Sanomat. "Группа россиян, проживающих в Финляндии, организует в субботу в Хельсинки демонстрацию против закрытия пограничных переходов. Согласно информации, предоставленной полиции Хельсинки, демонстрация пройдет перед зданием парламента в субботу с 11:00 до 16:00. По оценкам организаторов, в демонстрации примут участие от сотни до 1 тысячи человек", - говорится в сообщении. Полиция финской столицы была проинформирована о мероприятии частным лицом. Жители Финляндии обязаны по закону информировать полицию о планируемых общественных акциях и мероприятиях. Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся КПП расположены на севере Финляндии.

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210012.html

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финляндия, хельсинки, россия, в мире