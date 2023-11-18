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Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы - РИА Новости, 18.11.2023
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20:29 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/problemy-1910321061.html
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы - РИА Новости, 18.11.2023
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы
Турция и Греция смогут решить все проблемы, если исключат из процесса третьи страны, Анкара хочет увеличить число друзей, заявил президент страны Реджеп Тайип... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T20:29
2023-11-18T20:29
в мире
греция
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция и Греция смогут решить все проблемы, если исключат из процесса третьи страны, Анкара хочет увеличить число друзей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров, в последнее время они пытаются улучшить отношения. Встреча по мерам доверия прошла в понедельник в Анкаре, стороны договорились создать механизм контактов для содействия реализации согласованных мер. "Я надеюсь, что мы начнем новый процесс (с Грецией). Мы хотим уменьшить число врагов и увеличить число друзей, и я надеюсь, что мы сделаем этот шаг. Как две важные и соседние страны региона, это нормально, что наши интересы лежат в одном направлении. Мы можем разрешить наши разногласия по некоторым вопросам, отдавая приоритет диалогу. Как страны региона, если мы исключим из процесса третьи страны, которые подходят к вопросу с логикой ренты и рынка, у нас не будет проблемы, которую мы не сможем решить", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после возвращения из Берлина.
https://ria.ru/20231118/erdogan-1910308452.html
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в мире, греция, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Греция, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган сообщил, в каком случае Турция и Греция решат все проблемы

Эрдоган: Турция и Греция решат проблемы, если исключат из процесса третьи страны

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция и Греция смогут решить все проблемы, если исключат из процесса третьи страны, Анкара хочет увеличить число друзей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров, в последнее время они пытаются улучшить отношения. Встреча по мерам доверия прошла в понедельник в Анкаре, стороны договорились создать механизм контактов для содействия реализации согласованных мер.
«
"Я надеюсь, что мы начнем новый процесс (с Грецией). Мы хотим уменьшить число врагов и увеличить число друзей, и я надеюсь, что мы сделаем этот шаг. Как две важные и соседние страны региона, это нормально, что наши интересы лежат в одном направлении. Мы можем разрешить наши разногласия по некоторым вопросам, отдавая приоритет диалогу. Как страны региона, если мы исключим из процесса третьи страны, которые подходят к вопросу с логикой ренты и рынка, у нас не будет проблемы, которую мы не сможем решить", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после возвращения из Берлина.
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В миреГрецияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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