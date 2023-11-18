https://ria.ru/20231118/nauka-1909781992.html

Ученый развенчал миф о тотальной резистентности к антибиотикам

Ученый развенчал миф о тотальной резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 18.11.2023

Ученый развенчал миф о тотальной резистентности к антибиотикам

Абсолютной резистентности ко всем антибиотикам не наступит никогда – микромир сам этого не допустит. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:00

2023-11-18T09:00

2023-11-18T09:00

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Абсолютной резистентности ко всем антибиотикам не наступит никогда – микромир сам этого не допустит. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал известный эпидемиолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.Напомним, что с 18 по 24 ноября проходит Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов, в этом году ее тема – "Объединим усилия для противодействия устойчивости к противомикробным препаратам". Противомикробные препараты – антибиотики – представляют собой лекарственные средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений. Резистентность (устойчивость) к этим препаратам ВОЗ назвала одной из десяти глобальных угроз здоровью населения всего мира.По словам эпидемиолога, никакой неожиданности для современной науки ситуация с устойчивостью бактерий к антибиотикам не представляет. "Об этом ученые предупреждали еще в 50-х годах прошлого века. Уже тогда были первые "звоночки", которые указывали на то, что бактерии невозможно победить вот такими грубыми средствами", – отметил он.По его словам, у микромира за плечами два миллиарда лет эволюции, а у человека "жалкие несколько десятков тысяч". "За эти годы вирусы и бактерии прошли через многое и давно придумали, как защищаться и реагировать на те или иные стрессы, включая антропогенное давление", – добавил ученый, подчеркнув, что микроорганизмы сами всегда регулировали свою жизнь и обменивались информацией друг с другом, в том числе посредством продукции антибиотиков."Одна популяция микроорганизмов через синтез антибиотиков подает биохимические сигналы другим популяциям микроорганизмов, как бы договариваясь между собой на определенных условиях: одна, условно говоря, уходит в тень, другая – выходит в свет", – пояснил ученый, подчеркнув мысль, что антибиотики изначально были придуманы не столько для уничтожения микроорганизмами друг друга, сколько для совершенствования самого существования микромира."Никаких войн в микромире нет, а есть, что называется, добрососедские отношения: все договариваются между собой посредством антибиотиков и ряда других факторов. Конечно, некоторые конкретные особи могут при этом погибнуть, но в целом популяция замедляет свой метаболизм и пролиферацию, замирает и совершенно добровольно отдает преимущество другой популяции просто потому, что пришло ее время", – отметил Алексей Тутельян.У микромира, в частности у бактерий, по его словам, есть три вида резистентности. Первый – внутренняя природная устойчивость. Например, у бактерии толстая клеточная стенка, через которую мало что проходит, или отсутствует рецептор, например, к пенициллину, и поэтому он на эти бактерии не действует.Второй вид – генетическая устойчивость. Гены помогают микробу жить в ситуации стресса, в том числе антропогенной природы, который вызван каким-то внешним воздействием (антибиотиком или дезинфицирующим средством).И третий вид – промежуточная, транзиторная устойчивость или толерантность: бактерии, оставаясь живыми, впадают в некий анабиоз, иногда почти прекращая свою жизнедеятельность. Таким образом они "переживают" действие антибиотика, сохраняя прежнюю чувствительность к нему."Мировая наука достаточно много знает о первых двух видах устойчивости, в основном ограничиваясь методами обхода подобной устойчивости, а не преодоления. Когда бактерия уже приобрела (путем горизонтального переноса генов резистентности от других бактерий) этот ген устойчивости, позволяющий ей жить в окружении антибиотика, что-то сделать с ней уже очень сложно", – подчеркнул ученый.Кроме того, он напомнил о существовании так называемой перекрестной устойчивости, когда приобретается резистентность сразу к нескольким видам антибактериальных препаратов."Мы лечим больного одним антибиотиком, а в итоге у него образовывается резистентность к другому, потом к третьему препарату… Поэтому влиять на эту сложную ситуацию надо на более ранних этапах, когда бактерии находятся в состоянии транзиторной устойчивости, того самого анабиоза или персистенции, и только начинают "задумываться" о том, что же за напасть такая обрушилась на них, в данном случае – антибиотик… Они перебирают в своей памяти (а память у них великолепная) способы уклониться от уничтожения и, конечно, очень быстро его находят", – рассказал эпидемиолог, подчеркнув, что не допускать резистентность значительно проще, чем потом бороться с резистентными микроорганизмами.По его словам, в реальной клинической ситуации размножение небольшого количества этих выживших или, иными словами, адаптировавшихся к летальному стрессовому воздействию микроорганизмов может привести к рецидивированию инфекционного заболевания и развитию реинфекции. Поэтому блокирование способности бактерий адаптироваться к повреждающему действию антибиотиков является одним из перспективных путей преодоления данной ситуации, полагает ученый.Алексей Тутельян утверждает, что в микромире всегда существовали бактерии, которые устойчивы к широкому спектру антибиотиков. Однако эпидемиолог уверен в том, что это очень специфическая и неоднозначная ситуация для бактерии. В качестве иллюстрации эксперт предложил представить современного солдата…"У него бронежилет, каска, автомат… Он тащит на себе 40 килограмм снаряжения, которое бросить невозможно. Но, если его во всей этой амуниции выпустить в обычную человеческую популяцию, ему будет очень сложно жить, например бегать по пляжу или плавать в море. Аналогично и с резистентными бактериями: они суперприспособлены для жизни в агрессивной среде, обладают набором различных факторов (вирулентности, резистентности, патогенности и так далее), наличие которых требует от бактерии огромных энергетических затрат", – отметил ученый.При этом он добавил, что ему трудно представить себе человечество, полностью состоящее из одних спецагентов, даже в фантастических произведениях такими способностями обладали люди конкретной популяции или ареала проживания. "Подобная ситуация и с микроорганизмами: микромиру в целом биологически невыгодно весь энергетический запас популяции направлять на поддержание резистентности, поэтому всеобщей резистентности не наступит никогда", – резюмировал он.

https://ria.ru/20231015/sanprosvet-1902532217.html

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

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наука, социальный навигатор, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус covid-19, санпросвет, медицина, антибиотики, здоровье - общество, россия, здоровье