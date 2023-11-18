https://ria.ru/20231118/mask-1910246857.html

Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее

Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее - РИА Новости, 18.11.2023

Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:45

2023-11-18T10:45

2023-11-18T14:52

в мире

илон маск

sony pictures

ibm

apple

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца. "В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", — написал он в Х.В пятницу издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Илона Маска о евреях. Аналогичное решение принял Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.

https://ria.ru/20231029/mask-1905934618.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, sony pictures, ibm, apple