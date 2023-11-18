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Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее - РИА Новости, 18.11.2023
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10:45 18.11.2023 (обновлено: 14:52 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/mask-1910246857.html
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее - РИА Новости, 18.11.2023
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:45
2023-11-18T14:52
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца. &quot;В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию&quot;, — написал он в Х.В пятницу издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Илона Маска о евреях. Аналогичное решение принял Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
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в мире, илон маск, sony pictures, ibm, apple
В мире, Илон Маск, Sony Pictures, IBM, Apple
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее

Маск пообещал термоядерный иск компаниям, выступившим против социальной сети X

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца.
«

"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", — написал он в Х.

В пятницу издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Илона Маска о евреях. Аналогичное решение принял Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.
На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
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