https://ria.ru/20231118/mask-1910246857.html
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее - РИА Новости, 18.11.2023
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:45
2023-11-18T10:45
2023-11-18T14:52
в мире
илон маск
sony pictures
ibm
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца. "В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", — написал он в Х.В пятницу издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Илона Маска о евреях. Аналогичное решение принял Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
https://ria.ru/20231029/mask-1905934618.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, sony pictures, ibm, apple
В мире, Илон Маск, Sony Pictures, IBM, Apple
Cоцсеть Х подаст иск против всех компаний, выступивших против нее
Маск пообещал термоядерный иск компаниям, выступившим против социальной сети X
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст "термоядерный" иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с "антисемитскими" высказываниями ее владельца.
«
"В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию", — написал он в Х.
В пятницу издание Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний Илона Маска о евреях. Аналогичное решение принял Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple
.
Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.
На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
Илон Маск рассказал о работе Starlink в секторе Газа