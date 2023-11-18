https://ria.ru/20231118/mask-1910226942.html

СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом

СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом

Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний ее... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:55

2023-11-18T05:55

2023-11-18T15:07

илон маск

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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний ее владельца — предпринимателя Илона Маска о евреях, сообщило издание Hollywood Reporter.Аналогичное решение приняли Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.

https://ria.ru/20231116/shaman-1909735058.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, sony pictures, ibm, apple, в мире