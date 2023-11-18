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СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом - РИА Новости, 18.11.2023
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05:55 18.11.2023 (обновлено: 15:07 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/mask-1910226942.html
СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом
СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом
Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний ее... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:55
2023-11-18T15:07
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний ее владельца — предпринимателя Илона Маска о евреях, сообщило издание Hollywood Reporter.Аналогичное решение приняли Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
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илон маск, sony pictures, ibm, apple, в мире
Илон Маск, Sony Pictures, IBM, Apple, В мире
СМИ: крупные кинокомпании ответили на "антисемитские" слова Маска бойкотом

HR: крупные кинокомпании остановили размещение рекламы в X после заявлений Маска

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate приостановили размещение рекламы в социальной сети X после "антисемитских" высказываний ее владельца — предпринимателя Илона Маска о евреях, сообщило издание Hollywood Reporter.
Аналогичное решение приняли Walt Disney, а также транснациональные технологические компании IBM и Apple.
Маска подвергли критике за комментарий к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с этим утверждением. На высказывание предпринимателя обратил внимание в том числе Белый дом.
На фоне критики в свой адрес Маск написал, что любого пользователя, который решится публично выступить в поддержку геноцида, заблокируют в соцсети X.
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