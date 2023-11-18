https://ria.ru/20231118/marsh-1910333808.html

В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш

В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш - РИА Новости, 19.11.2023

В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш

Около 4 тысяч человек в германской столице приняли участие в протестном шествии против ударов Израиля по сектору Газа, сообщает издание Focus. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T23:08

2023-11-18T23:08

2023-11-19T09:01

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хамас

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч человек в германской столице приняли участие в протестном шествии против ударов Израиля по сектору Газа, сообщает издание Focus. По данным Focus, шествие началось днем близ главного вокзала столицы и без крупных происшествий закончилось в районе Тиргартен. С собой протестующие несли флаги Палестины и выражали поддержку населению сектора Газа. В то же время организаторы протеста дистанцировались от террора ХАМАС. Сообщается, что до этого протеста и частично параллельно с ним проходил протест в районе Кройцберг, собравший приблизительно то же количество демонстрантов и с теми же пропалестинскими позициями. Протестующие выступали также против запрета Рабочей партии Курдистана (РПК), действующего в Германии с 1993 года, а также выражали критику по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, посетившему в пятницу Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

https://ria.ru/20231118/varshava-1910288392.html

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в мире, берлин (город), германия, израиль, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, хамас, focus, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году