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В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш - РИА Новости, 19.11.2023
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23:08 18.11.2023 (обновлено: 09:01 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/marsh-1910333808.html
В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш
В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш - РИА Новости, 19.11.2023
В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш
Около 4 тысяч человек в германской столице приняли участие в протестном шествии против ударов Израиля по сектору Газа, сообщает издание Focus. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T23:08
2023-11-19T09:01
в мире
берлин (город)
германия
израиль
олаф шольц
реджеп тайип эрдоган
хамас
focus
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч человек в германской столице приняли участие в протестном шествии против ударов Израиля по сектору Газа, сообщает издание Focus. По данным Focus, шествие началось днем близ главного вокзала столицы и без крупных происшествий закончилось в районе Тиргартен. С собой протестующие несли флаги Палестины и выражали поддержку населению сектора Газа. В то же время организаторы протеста дистанцировались от террора ХАМАС. Сообщается, что до этого протеста и частично параллельно с ним проходил протест в районе Кройцберг, собравший приблизительно то же количество демонстрантов и с теми же пропалестинскими позициями. Протестующие выступали также против запрета Рабочей партии Курдистана (РПК), действующего в Германии с 1993 года, а также выражали критику по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, посетившему в пятницу Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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в мире, берлин (город), германия, израиль, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, хамас, focus, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Берлин (город), Германия, Израиль, Олаф Шольц, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Focus, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине состоялся массовый пропалестинский марш

В Берлине прошел пропалестинский марш с четырьмя тысячами участников

© AFP 2023 / CHRISTIAN MANGПропалестинский марш в Берлине. 18 ноября 2023
Пропалестинский марш в Берлине. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / CHRISTIAN MANG
Пропалестинский марш в Берлине. 18 ноября 2023
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч человек в германской столице приняли участие в протестном шествии против ударов Израиля по сектору Газа, сообщает издание Focus.
По данным Focus, шествие началось днем близ главного вокзала столицы и без крупных происшествий закончилось в районе Тиргартен. С собой протестующие несли флаги Палестины и выражали поддержку населению сектора Газа. В то же время организаторы протеста дистанцировались от террора ХАМАС.
Сообщается, что до этого протеста и частично параллельно с ним проходил протест в районе Кройцберг, собравший приблизительно то же количество демонстрантов и с теми же пропалестинскими позициями. Протестующие выступали также против запрета Рабочей партии Курдистана (РПК), действующего в Германии с 1993 года, а также выражали критику по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, посетившему в пятницу Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Пропалестинский марш в центре Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш
Вчера, 16:18
 
В миреБерлин (город)ГерманияИзраильОлаф ШольцРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСFocusОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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