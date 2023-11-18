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Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом" - РИА Новости, 18.11.2023
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02:00 18.11.2023 (обновлено: 12:10 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/ledokol-1910215772.html
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом" - РИА Новости, 18.11.2023
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"
Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград", сообщило правительство Волгоградской области. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T02:00
2023-11-18T12:10
общество
россия
волгоградская область
сталинград
андрей бочаров
владимир путин
балтийский завод
арктика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград", сообщило правительство Волгоградской области.Как заявил на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов глава региона Андрей Бочаров, предложение о присвоении этого имени судну проекта 22220 поддержал президент Владимир Путин. Подобное решение приняли для сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания россиян.Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт — сейчас самые большие и мощные в мире. Каждое судно оснастили двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.Главная задача этих ледоколов — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуют с 2013 года, уже построили три атомохода — "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сооружают еще два атомохода.
https://ria.ru/20230815/ledokol-1890264785.html
россия
волгоградская область
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общество, россия, волгоградская область, сталинград, андрей бочаров, владимир путин, балтийский завод, арктика
Общество, Россия, Волгоградская область, Сталинград, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Балтийский завод, Арктика
Новый российский атомный ледокол назвали "Сталинградом"

Бочаров: новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска
Атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград", сообщило правительство Волгоградской области.
Как заявил на пленуме Волгоградского областного совета ветеранов глава региона Андрей Бочаров, предложение о присвоении этого имени судну проекта 22220 поддержал президент Владимир Путин. Подобное решение приняли для сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания россиян.
Исторический документ передали на хранение Волгоградскому областному совету ветеранов.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт — сейчас самые большие и мощные в мире. Каждое судно оснастили двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Главная задача этих ледоколов — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуют с 2013 года, уже построили три атомохода — "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сооружают еще два атомохода.
Корпус атомного ледокола - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Балтийский завод" начал строить новый российский атомный ледокол
15 августа, 17:50
 
ОбществоРоссияВолгоградская областьСталинградАндрей БочаровВладимир ПутинБалтийский заводАрктика
 
 
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