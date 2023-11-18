https://ria.ru/20231118/krym-1910261043.html
Главу турецкой делегации восхитила Соборная мечеть в Крыму
Главу турецкой делегации восхитила Соборная мечеть в Крыму - РИА Новости, 18.11.2023
Главу турецкой делегации восхитила Соборная мечеть в Крыму
Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что Соборная мечеть в Крыму является восхитительным архитектурным... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:47
2023-11-18T12:47
2023-11-18T12:47
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что Соборная мечеть в Крыму является восхитительным архитектурным строением и станет важным культовым сооружением Восточной Европы. Делегация общественников из Турции в рамках визита в Крым посетила строящуюся Соборную мечеть в Симферополе. Ранее глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа сообщил, что введение в строй мечети планируется до конца текущего года. "Турки принимали участие в строительстве большой Соборной мечети в Симферополе. Архитектура мечети восхищает и несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры. Немыслимо, чтобы турки не присутствовали на открытии столь важного для Восточной Европы и Турции храма в Крыму. На церемонии будет участие Турции", - сказал Сель РИА Новости. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих. Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя.
https://ria.ru/20231118/krym-1910233459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, унвер сель, республика крым, севастополь, религия
Религия, Симферополь, Унвер Сель, Республика Крым, Севастополь, Религия
Главу турецкой делегации восхитила Соборная мечеть в Крыму
Унвер Сель заявил, что Соборная мечеть в Крыму является восхитительным строением
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Глава турецкой делегации, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель заявил, что Соборная мечеть в Крыму является восхитительным архитектурным строением и станет важным культовым сооружением Восточной Европы.
Делегация общественников из Турции в рамках визита в Крым посетила строящуюся Соборную мечеть в Симферополе. Ранее глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа сообщил, что введение в строй мечети планируется до конца текущего года.
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"Турки принимали участие в строительстве большой Соборной мечети в Симферополе. Архитектура мечети восхищает и несет в себе следы традиционной турецкой архитектуры. Немыслимо, чтобы турки не присутствовали на открытии столь важного для Восточной Европы и Турции храма в Крыму. На церемонии будет участие Турции", - сказал Сель РИА Новости.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя
, в районе водохранилища. Мечеть представляет собой основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
Строительство мечети во время пандемии замораживалось, активные работы возобновились в 2022 году. Инвестором строительства Соборной мечети выступает некоммерческая организация "Фонд поддержки социально-культурных проектов", заказчиком - Духовное управление мусульман Республики Крым
и города Севастополя
.
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