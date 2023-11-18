https://ria.ru/20231118/kitay-1910225959.html

Си Цзиньпин назвал цель развития Китая

Си Цзиньпин назвал цель развития Китая - РИА Новости, 18.11.2023

Си Цзиньпин назвал цель развития Китая

Цель развития Китая состоит в том, чтобы дать народу хорошую жизнь, а не в том, чтобы кого-то "сместить", заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:15

2023-11-18T05:15

2023-11-18T05:15

китай

сан-франциско

калифорния

си цзиньпин

саммит атэс

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Цель развития Китая состоит в том, чтобы дать народу хорошую жизнь, а не в том, чтобы кого-то "сместить", заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. "Китай придерживается пути мирного развития, и основная цель развития в том, чтобы китайский народ начал жить хорошей жизнью, а не в том, чтобы кого-то сместить", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ates-1910225673.html

китай

сан-франциско

калифорния

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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, саммит атэс