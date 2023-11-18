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Си Цзиньпин назвал цель развития Китая - РИА Новости, 18.11.2023
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05:15 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/kitay-1910225959.html
Си Цзиньпин назвал цель развития Китая
Си Цзиньпин назвал цель развития Китая - РИА Новости, 18.11.2023
Си Цзиньпин назвал цель развития Китая
Цель развития Китая состоит в том, чтобы дать народу хорошую жизнь, а не в том, чтобы кого-то "сместить", заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:15
2023-11-18T05:15
китай
сан-франциско
калифорния
си цзиньпин
саммит атэс
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Цель развития Китая состоит в том, чтобы дать народу хорошую жизнь, а не в том, чтобы кого-то "сместить", заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. "Китай придерживается пути мирного развития, и основная цель развития в том, чтобы китайский народ начал жить хорошей жизнью, а не в том, чтобы кого-то сместить", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, саммит атэс
Китай, Сан-Франциско, Калифорния, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин назвал цель развития Китая

Си Цзиньпин: цель развития КНР заключается в том, чтобы дать людям хорошую жизнь

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрохожие в деловом районе Пекина
Прохожие в деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Прохожие в деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Цель развития Китая состоит в том, чтобы дать народу хорошую жизнь, а не в том, чтобы кого-то "сместить", заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС.
"Китай придерживается пути мирного развития, и основная цель развития в том, чтобы китайский народ начал жить хорошей жизнью, а не в том, чтобы кого-то сместить", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития
05:08
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
 
КитайСан-ФранцискоКалифорнияСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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