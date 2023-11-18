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Эрдоган призвал к единству исламского мира по ситуации с Газой - РИА Новости, 18.11.2023
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18:50 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/erdogan-1910308452.html
Эрдоган призвал к единству исламского мира по ситуации с Газой
Эрдоган призвал к единству исламского мира по ситуации с Газой - РИА Новости, 18.11.2023
Эрдоган призвал к единству исламского мира по ситуации с Газой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к "единству исламского мира" в ситуации с сектором Газа, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T18:50
2023-11-18T18:50
в мире
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россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
хамас
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к "единству исламского мира" в ситуации с сектором Газа, сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с председателем Совета суверенитета Судана Абдель Фаттахом Абдель Рахманом Аль Бурханом. "В ходе беседы обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа, где продолжаются израильские атаки, и усилия по доставке гуманитарной помощи палестинцам. В ходе беседы президент Эрдоган заявил о необходимости единства во всех вопросах, касающихся исламского мира, и о важности выполнения решений, принятых на Эр-Риядском саммите Организации исламского сотрудничества", - сообщила канцелярия. В конце минувшей недели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли два внеочередных саммита с участием лидеров Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) для координации позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа. По итогам было принято заявление о необходимости прекращения огня, снятия блокады, оказания помощи населению сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/deystviya-1910297902.html
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в мире, израиль, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хамас, оон, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Организация исламского сотрудничества, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган призвал к единству исламского мира по ситуации с Газой

Эрдоган заявил о необходимости единства в вопросах, касающихся исламского мира

© AP Photo / Hatem AliРазрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к "единству исламского мира" в ситуации с сектором Газа, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с председателем Совета суверенитета Судана Абдель Фаттахом Абдель Рахманом Аль Бурханом.
«
"В ходе беседы обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа, где продолжаются израильские атаки, и усилия по доставке гуманитарной помощи палестинцам. В ходе беседы президент Эрдоган заявил о необходимости единства во всех вопросах, касающихся исламского мира, и о важности выполнения решений, принятых на Эр-Риядском саммите Организации исламского сотрудничества", - сообщила канцелярия.
В конце минувшей недели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли два внеочередных саммита с участием лидеров Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) для координации позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа. По итогам было принято заявление о необходимости прекращения огня, снятия блокады, оказания помощи населению сектора Газа.
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Эрдоган вновь назвал действия Израиля в Газе геноцидом
Вчера, 17:14
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
От Газы ничего не осталось, заявил Эрдоган
17 ноября, 20:40
 
В миреИзраильРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХАМАСООНОрганизация исламского сотрудничестваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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