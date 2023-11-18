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Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах - РИА Новости, 18.11.2023
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:29
2023-11-18T16:29
2023-11-18T16:29
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израиль
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев. "Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС. Но они (ФРГ) не согласились на это", - заявил Эрдоган на заседании совета Ассоциации студентов Турции. Также он отметил, что во время визита в ФРГ убедился в том, что "весь западный мир и империалистическая структура крестоносцев вместе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах
Эрдоган: Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев