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Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах - РИА Новости, 18.11.2023
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16:29 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/erdogan-1910290013.html
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах - РИА Новости, 18.11.2023
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:29
2023-11-18T16:29
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германия
израиль
турция
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев. "Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС. Но они (ФРГ) не согласились на это", - заявил Эрдоган на заседании совета Ассоциации студентов Турции. Также он отметил, что во время визита в ФРГ убедился в том, что "весь западный мир и империалистическая структура крестоносцев вместе".
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в мире, германия, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах

Эрдоган: Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев.
"Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС. Но они (ФРГ) не согласились на это", - заявил Эрдоган на заседании совета Ассоциации студентов Турции.
Также он отметил, что во время визита в ФРГ убедился в том, что "весь западный мир и империалистическая структура крестоносцев вместе".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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В миреГерманияИзраильТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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