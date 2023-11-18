https://ria.ru/20231118/erdogan-1910290013.html

Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах

Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах - РИА Новости, 18.11.2023

Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:29

2023-11-18T16:29

2023-11-18T16:29

в мире

германия

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Израиль удерживает порядка десяти тысяч палестинцев. "Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС. Но они (ФРГ) не согласились на это", - заявил Эрдоган на заседании совета Ассоциации студентов Турции. Также он отметил, что во время визита в ФРГ убедился в том, что "весь западный мир и империалистическая структура крестоносцев вместе".

https://ria.ru/20231118/dokazatelstva-1910288898.html

германия

израиль

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году