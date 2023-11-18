https://ria.ru/20231118/ekaterinburg-1910217645.html

День города Екатеринбурга

День города Екатеринбурга - РИА Новости, 18.11.2023

День города Екатеринбурга

Триста лет назад основан город Екатеринбург. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:39

2023-11-18T02:39

2023-11-18T02:39

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Триста лет назад основан город Екатеринбург.Екатеринбург – город в России, административный центр Свердловской области и Уральского федерального округа.Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. В состав муниципального образования входят 19 населенных пунктов, центр – город Екатеринбург. Город и городской округ разделены на восемь внутригородских районов: Академический, Верх-Исетский, Железнодорожный, Орджоникидзевский, Кировский, Октябрьский, Чкаловский, Ленинский.Екатеринбург расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Исети (в бассейне реки Оби). Находится в южной части Свердловской области.Площадь города составляет 1142,89 квадратных километров. Численность населения на 1 января 2023 года – около 1,58 миллиона человек.История Екатеринбурга ведет отсчет с 1723 года. По указу Петра I на Среднем Урале был заложен железоделательный завод, вокруг которого впоследствии сложился город.Днем рождения города-крепости Екатеринбург считается 18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года, когда были запущены заводские цеха. Место для будущего города по берегам реки Исети определил инженер-артиллерист, историк Василий Татищев, его предложение поддержал глава администрации горных заводов Виллим Геннин. Имя городу дали в честь супруги императора Екатерины Алексеевны. Название образовано по довольно распространенной в России первой половины XVIII века немецкой модели с использованием термина "бург" – "замок, крепость, укрепленный город".В XVIII веке Екатеринбург служил важнейшим центром горнозаводской промышленности – здесь находился центральный орган управления горнозаводской промышленностью Урала и Сибири. В 1726 году был построен Верх-Исетский металлургический завод (сейчас ПАО "ВИЗ"). В 1726 году был открыт Монетный двор, чеканивший медные монеты в течение 150 лет. В 1726 году основана камнерезная мастерская, ставшая впоследствии Екатеринбургской гранильной фабрикой, которая была основным поставщиком изделий из уральских самоцветов в Санкт-Петербург и Европу.В 1781 года Екатеринбургу был присвоен статус города, и в 1783 году он получил свой герб. В 1783 году через территорию города прошел Большой Сибирский тракт – Екатеринбург в числе других пермских городов стал городом-ключом к бескрайней Сибири, "окном в Азию".В 1807 году Екатеринбург получил статус "горного города", являлся центром образованного Екатеринбургского горного округа и вплоть до 1863 года оставался в подчинении у Горного департамента Министерства финансов. В 1831 году в Екатеринбург было переведено Пермское горное правление, а также резиденция Главного начальника горных заводов хребта Уральского.С начала XIX века происходил бурный рост Екатеринбурга, вызванный найденными здесь месторождениями россыпного золота. С 1830-х годов в городе развивалось машиностроение (производство горного и металлургического оборудования, водяных турбин и паровых двигателей), с 1840-х годов Екатеринбург стал центром металлообработки.С ростом производства Екатеринбург постепенно становился культурным центром региона. В 1803 году была открыта горная типография. Были основаны научное Горное общество (1825), первая городская библиотека (1832), горный музей (1834). В 1845 году в Екатеринбурге построено кирпичное здание театра, в 1853 году – Уральское горное училище. В 1870 году в городе было учреждено Уральское общество любителей естествознания. К 1916 году в Екатеринбурге функционировали Горный институт, около 40 учебных заведений, в которых обучалось 2,5 тысячи человек, работали три театра, три кинематографа и три публичные библиотеки, выпускались две ежедневные газеты и пять журналов.С середины XIX века в Екатеринбурге начала развиваться банковская сфера. В 1847 году в городе открылась контора Государственного коммерческого банка для кредитования горной промышленности. В 1864 году учрежден Общественный банк, основу капитала которого составили средства из городского бюджета. В 1871 году появилось отделение Волжско-Камского банка – первого в городе коммерческого кредитного учреждения. В 1872 был открыт Сибирский торговый банк – один из крупнейших в России к началу XX века.В последней четверти XIX века Екатеринбург стал важным железнодорожным узлом. Железные дороги связали его с Пермью (1878), Тюменью (1885) и Челябинском (1896).Рост населения Екатеринбурга и сеть железных дорог способствовали развитию мукомольной промышленности. В 1884 году начала работать первая на Урале паровая мельница городского головы Симанова, ставшая ведущим предприятием этой отрасли в урало-сибирском регионе. Вторая паровая мельница Борчанинова была построена в 1906-1908 годах.Большую роль в экономической и общественной жизни города сыграла прошедшая в 1887 году в Екатеринбурге Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, в которой участвовали около четырех тысяч экспонентов.В начале XX века Екатеринбург – один из крупнейших городов России. К 1904 году в нем насчитывалось около 50 промышленных предприятий, самые крупные из которых Верх-Исетский металлургический завод, Нижне-Исетский металлургический завод, механический завод Ятеса, выпускавший паровые машины (с 1922 года завод "Металлист", сейчас Уралтрансмаш), суконная фабрика братьев Макаровых, пивоваренный завод братьев Злоказовых и др.После Октябрьской революции 1917 года в Екатеринбурге располагался образованный в январе 1918 года Уральский областной совет – высший орган советской власти на Урале. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в условиях наступления Чехословацкого корпуса со стороны Челябинска и Тюмени, в екатеринбургском Ипатьевском доме были расстреляны бывший российский император Николай II, члены его семьи и приближенные. После боя 25 июля 1918 года Екатеринбург был оставлен частями Красной армии и занят войсками Чехословацкого корпуса и Сибирской армии (объединение белогвардейских войск). В августе в Екатеринбурге было сформировано Уральское временное правительство, объединявшее различные антибольшевистские партии. В июле 1919 года город был снова взят силами Красной армии.После гражданской войны существенных изменений в структуре производства не произошло: основное внимание уделялось восстановлению разрушенных войной и национализированных предприятий – завода "Металлист", льнопрядильной фабрики имени Ленина (бывшая суконная фабрика братьев Макаровых), Верх-Исетского металлургического завода и др.В 1923 году Екатеринбург стал административным центром Уральской области РСФСР. В 1924 году был переименован в Свердловск – в честь большевика Якова Свердлова. В 1934 году из Уральской области выделена Свердловская область.В годы первых пятилеток предприятия города были реконструированы, а также построены новые крупные заводы (Уральский завод тяжелого машиностроения (1933), Уралэлектромашина (сейчас Уралэлектротяжмаш, 1934), Уральский турбинный завод (1938) и др.). Именно в этот период сформировался промышленный профиль Свердловска. К началу 1940-х годов в городе действовали 85 государственных предприятий союзного и республиканского значения, 40% от объема всей производимой продукции приходилось на машиностроение и металлообработку. Появились общественный транспорт, новая электростанция, канализация и водопровод, многоэтажные дома, школы и вузы, драматический театр и филармония.В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Свердловск были эвакуированы более 50 крупных предприятий, на базе которых были созданы новые или расширены старые заводы: Уральский завод химического машиностроения, Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод и др. Промышленность Свердловска производила различную военную продукцию (танки, самоходные артиллерийские установки, орудия и многое другое) – за годы войны объем производства вырос в шесть раз. За значительный вклад свердловчан в достижение Победы в Великой Отечественной войне и обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях в 2020 году указом президента Российской Федерации городу было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".Помимо предоставления военной продукции, Свердловск помогал фронту другими мобилизационными ресурсами – здесь были сформированы 22-я и 70-я армии, несколько дивизий, в том числе Уральский добровольческий танковый корпус. Всего на фронт ушло более 100 тысяч жителей. Кроме того, в город были доставлены на хранение произведения искусства из ленинградского Эрмитажа.В послевоенные годы в экономике города продолжали преобладать машиностроение и металлообработка, появились также предприятия, ориентированные на потребительский рынок, – жировой комбинат, трикотажная фабрика, завод крупнопанельного домостроения. В 1970-1980 годах продолжалось расширение военно-промышленного комплекса, на долю которого приходилось до 20% объема промышленного производства.В 1991 году Свердловску было возвращено историческое название – Екатеринбург.Екатеринбург – крупнейший экономический, научно-образовательный и культурный центр Урала.Из отраслей промышленности наиболее развиты машиностроение и металлообработка, черная металлургия, приборостроение и химическая промышленность. Крупнейшими предприятия в этих областях являются Уралмашзавод (оборудование для горнодобывающей промышленности, металлургическое оборудование), Уралтрансмаш (военная техника, трамвайные вагоны и др.), Уралхиммаш (оборудование для предприятий химической промышленности и нефтегазового комплекса), Уралэлектротяжмаш (силовое электротехническое оборудование), Уралгидромаш (гидромашины и электрические машины), Уральский оптико-механический завод (оптико-электронные системы различного назначения), Уральский приборостроительный завод (авиационная техника и медицинское оборудование). Действуют также предприятия легкой и пищевой промышленности.Екатеринбург является одним из ведущих научно-образовательных центров России. В городе расположен президиум и ряд институтов Уральского отделения Российской академии наук, более 60 научно-исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций и более 20 высших учебных заведений, в том числе Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина – крупнейший на Урале и один из крупнейших вузов в России.В Екатеринбурге действует также Ельцин-центр – образовательный, научно-исследовательский и культурный центр, созданный в 2008 году под эгидой одноименного фонда. Одним из основных объектов центра является Музей первого президента России, посвященный изучению, сохранению и популяризации исторического наследия российских президентов.Екатеринбург является одним из культурных центров России. В городе действует более 50 различных музеев. Наиболее представительными являются Объединенный музей писателей Урала, посетив филиалы которого можно познакомиться с жизнью и творчеством таких известных писателей, как Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Федор Решетников, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, Музей природы Урала, Уральский геологический музей, Свердловский областной краеведческий музей и др. В Екатеринбурге действуют около 20 театров. Одним из старейших в городе является Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, основанный в 1912 году. Популярностью также пользуются Екатеринбургский театр юного зрителя и Свердловский государственный академический театр драмы, основанные в 1930 году, и Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, образованный в 1933 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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общество, екатеринбург, россия, справки, урал, николай i, петр i, яков свердлов, уральский оптико-механический завод