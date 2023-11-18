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Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС
Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС - РИА Новости, 18.11.2023
Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек конец политической карьере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, евреи мира "могут избавиться от него", по РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:20
2023-11-18T16:20
2023-11-18T16:20
в мире
израиль
турция
берлин (город)
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек конец политической карьере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, евреи мира "могут избавиться от него", по его словам, есть "много доказательств" для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде (МУС). "Нетаньяху уходит, мы избавляемся от него. Ин ша Аллах (Даст Бог), Израиль избавится от него, и все евреи мира избавятся от него. Сейчас 60-70 процентов людей в его собственной стране выступают против Нетаньяху. Потому что он заставляет и свою страну, и весь мир платить по серьезному счету. Сейчас все кормят его оружием и деньгами, но эта ситуация заставляет страны, которые его поддерживают, расплачиваться", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Берлина. По его словам, "есть много доказательств для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде". "Если бы мусульманская страна совершила те военные преступления, которые совершил Израиль, то не было бы необходимости прилагать особые усилия для международной судебной защиты, процесс был бы запущен официально", - подчеркнул турецкий лидер.
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в мире, израиль, турция, берлин (город), реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Берлин (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС
Эрдоган: есть доказательства для преследования израильской администрации в МУС