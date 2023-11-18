https://ria.ru/20231118/burya-1910221140.html
Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури
Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури - РИА Новости, 18.11.2023
Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури
Метеозависимым стоит пересмотреть свой график в дни магнитной бури, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:36
2023-11-18T03:36
2023-11-18T05:23
андрей тяжельников
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Метеозависимым стоит пересмотреть свой график в дни магнитной бури, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок, отказаться от кофе, жареного и мучного, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября. "С учетом того, что магнитная буря ожидается продолжительная, людям, чувствительным к изменениям климатических условий, стоит пересмотреть свой график на эти дни, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок", - рассказал Тяжельников.По его словам, смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного. "Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания", - сообщил врач.Собеседник агентства отметил, что людям, склонным к повышению давления, следует снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. Людям с низким давлением уместно принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака.
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андрей тяжельников, российская академия наук, москва
Андрей Тяжельников, Российская академия наук, Москва
Врач дал советы метеозависимым на время магнитной бури
Врач Тяжельников: в дни магнитной бури метеозависимым нужно изменить свой график
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Метеозависимым стоит пересмотреть свой график в дни магнитной бури, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок, отказаться от кофе, жареного и мучного, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН
и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря прогнозируется с 22 по 26 ноября.
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"С учетом того, что магнитная буря ожидается продолжительная, людям, чувствительным к изменениям климатических условий, стоит пересмотреть свой график на эти дни, перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок", - рассказал Тяжельников.
По его словам, смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного.
"Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания", - сообщил врач.
Собеседник агентства отметил, что людям, склонным к повышению давления, следует снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. Людям с низким давлением уместно принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака.
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