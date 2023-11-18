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В Финляндию из России перед закрытием КПП прибыло рекордное число беженцев
В Финляндию из России перед закрытием КПП прибыло рекордное число беженцев - РИА Новости, 18.11.2023
В Финляндию из России перед закрытием КПП прибыло рекордное число беженцев
Годовой рекорд по прибытию просителей убежища установлен в пятницу, 17 ноября, на сухопутных пунктах пропуска в Финляндии на границе с Россией - 163 человека,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:32
2023-11-18T05:32
2023-11-18T10:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя - РИА Новости. Годовой рекорд по прибытию просителей убежища установлен в пятницу, 17 ноября, на сухопутных пунктах пропуска в Финляндии на границе с Россией - 163 человека, сообщает пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии. За весь год в Финляндии по всей сухопутной границе с Россией было зарегистрировано 335 заявлений об убежище от граждан Ирака, Сирии, Сомали и других стран, причем основная масса - с начала ноября. "Вчера полное количество поданных прошений об убежище - 163 человека", - говорится в сообщении пограничников юго-востока Финляндии в сети микроблогов Х. Финский кабмин, ввиду ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией, решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Закрыты четыре пункта пропуска из восьми, продолжающие работать КПП расположены на севере Финляндии, только два из числа работающих, Вартиус и Салла, будут принимать заявления об убежище, решило финское правительство.
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финляндия, в мире, россия, ирак
Финляндия, В мире, Россия, Ирак
В Финляндию из России перед закрытием КПП прибыло рекордное число беженцев
В Финляндию из России в последний день работы КПП прибыли рекордное число людей