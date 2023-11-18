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Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала - РИА Новости, 18.11.2023
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17:12 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/bal-1910297346.html
Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала
Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала - РИА Новости, 18.11.2023
Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала
Ruptly как официальный дистрибьютор на территории России и других стран СНГ покажет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в субботу, 18 ноября. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:12
2023-11-18T17:12
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ruptly как официальный дистрибьютор на территории России и других стран СНГ покажет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в субботу, 18 ноября.На гала-вечере под аккомпанемент симфонического оркестра из Санкт-Петербурга "Северная симфония" во главе с дирижером из Италии Фабио Мастранджело выступят теноры мирового уровня из Италии Витторио Григоло и Риккардо Масси, оперные певицы Василиса Бержанская и Анастасия Бартоли, а также солист балета Большого театра Денис Родькин.В программе примут участие также легенда джаза, саксофонист Игорь Бутман и известный ансамбль из Вены и Словакии Janoska.Танцевальную часть откроют обучающиеся в Москве дебютанты из 21 страны мира, которые приехали в Дубай для участия в Оперном бале под эгидой Всемирного фестиваля молодежи. Среди них - студенты из Африки, Азии, Латинской Америки, с Ближнего Востока. Хореографами вальса выступили балетмейстеры из Санкт-Петербурга.Организатором и художественным руководителем гала-вечера стали генеральный директор Оперного бала в Земперопере в Дрездене Ханс-Йоахим Фрай, а также международная команда фонда "Мост искусств". Мероприятие пройдет при поддержке Фонда "Росконгресс".Оперный бал, включающий в себя произведения российской и европейской классики, проходит в одном из ведущих культурных центров Объединенных Арабских Эмиратов - Dubai Opera.
https://ria.ru/20210916/finalist-1750393802.html
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в мире, санкт-петербург, италия, россия, фабио мастранджело, снг, оаэ
В мире, Санкт-Петербург, Италия, Россия, Фабио Мастранджело, СНГ, ОАЭ
Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала

Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в ОАЭ

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ruptly как официальный дистрибьютор на территории России и других стран СНГ покажет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в субботу, 18 ноября.
На гала-вечере под аккомпанемент симфонического оркестра из Санкт-Петербурга "Северная симфония" во главе с дирижером из Италии Фабио Мастранджело выступят теноры мирового уровня из Италии Витторио Григоло и Риккардо Масси, оперные певицы Василиса Бержанская и Анастасия Бартоли, а также солист балета Большого театра Денис Родькин.
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В программе примут участие также легенда джаза, саксофонист Игорь Бутман и известный ансамбль из Вены и Словакии Janoska.
Танцевальную часть откроют обучающиеся в Москве дебютанты из 21 страны мира, которые приехали в Дубай для участия в Оперном бале под эгидой Всемирного фестиваля молодежи. Среди них - студенты из Африки, Азии, Латинской Америки, с Ближнего Востока. Хореографами вальса выступили балетмейстеры из Санкт-Петербурга.
Организатором и художественным руководителем гала-вечера стали генеральный директор Оперного бала в Земперопере в Дрездене Ханс-Йоахим Фрай, а также международная команда фонда "Мост искусств". Мероприятие пройдет при поддержке Фонда "Росконгресс".
Оперный бал, включающий в себя произведения российской и европейской классики, проходит в одном из ведущих культурных центров Объединенных Арабских Эмиратов - Dubai Opera.
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