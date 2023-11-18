https://ria.ru/20231118/bal-1910297346.html

Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала

Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала - РИА Новости, 18.11.2023

Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала

Ruptly как официальный дистрибьютор на территории России и других стран СНГ покажет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в субботу, 18 ноября. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:12

2023-11-18T17:12

2023-11-18T17:12

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ruptly как официальный дистрибьютор на территории России и других стран СНГ покажет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в субботу, 18 ноября.На гала-вечере под аккомпанемент симфонического оркестра из Санкт-Петербурга "Северная симфония" во главе с дирижером из Италии Фабио Мастранджело выступят теноры мирового уровня из Италии Витторио Григоло и Риккардо Масси, оперные певицы Василиса Бержанская и Анастасия Бартоли, а также солист балета Большого театра Денис Родькин.В программе примут участие также легенда джаза, саксофонист Игорь Бутман и известный ансамбль из Вены и Словакии Janoska.Танцевальную часть откроют обучающиеся в Москве дебютанты из 21 страны мира, которые приехали в Дубай для участия в Оперном бале под эгидой Всемирного фестиваля молодежи. Среди них - студенты из Африки, Азии, Латинской Америки, с Ближнего Востока. Хореографами вальса выступили балетмейстеры из Санкт-Петербурга.Организатором и художественным руководителем гала-вечера стали генеральный директор Оперного бала в Земперопере в Дрездене Ханс-Йоахим Фрай, а также международная команда фонда "Мост искусств". Мероприятие пройдет при поддержке Фонда "Росконгресс".Оперный бал, включающий в себя произведения российской и европейской классики, проходит в одном из ведущих культурных центров Объединенных Арабских Эмиратов - Dubai Opera.

https://ria.ru/20210916/finalist-1750393802.html

https://radiosputnik.ru/20210824/proekt-1747107394.html

санкт-петербург

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в мире, санкт-петербург, италия, россия, фабио мастранджело, снг, оаэ