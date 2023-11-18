Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала
Ruptly проведет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в ОАЭ
© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ruptly как официальный дистрибьютор на территории России и других стран СНГ покажет прямую трансляцию Второго Дубайского оперного бала в субботу, 18 ноября.
На гала-вечере под аккомпанемент симфонического оркестра из Санкт-Петербурга "Северная симфония" во главе с дирижером из Италии Фабио Мастранджело выступят теноры мирового уровня из Италии Витторио Григоло и Риккардо Масси, оперные певицы Василиса Бержанская и Анастасия Бартоли, а также солист балета Большого театра Денис Родькин.
В программе примут участие также легенда джаза, саксофонист Игорь Бутман и известный ансамбль из Вены и Словакии Janoska.
Танцевальную часть откроют обучающиеся в Москве дебютанты из 21 страны мира, которые приехали в Дубай для участия в Оперном бале под эгидой Всемирного фестиваля молодежи. Среди них - студенты из Африки, Азии, Латинской Америки, с Ближнего Востока. Хореографами вальса выступили балетмейстеры из Санкт-Петербурга.
Организатором и художественным руководителем гала-вечера стали генеральный директор Оперного бала в Земперопере в Дрездене Ханс-Йоахим Фрай, а также международная команда фонда "Мост искусств". Мероприятие пройдет при поддержке Фонда "Росконгресс".
Оперный бал, включающий в себя произведения российской и европейской классики, проходит в одном из ведущих культурных центров Объединенных Арабских Эмиратов - Dubai Opera.