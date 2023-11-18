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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития - РИА Новости, 18.11.2023
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:08
2023-11-18T05:08
2023-11-18T05:08
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. Как отметил китайский лидер, в настоящее время глобальное развитие сталкивается с серьезными вызовами. “Мы должны всесторонне реализовывать повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, углублять сопряжение стратегий развития, совместно решать проблему дефицита глобального развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, оон, саммит атэс
Китай, Сан-Франциско, Калифорния, Си Цзиньпин, ООН, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС вернуть вопросы развития в центр повестки