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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития - РИА Новости, 18.11.2023
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05:08 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ates-1910225673.html
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития - РИА Новости, 18.11.2023
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:08
2023-11-18T05:08
китай
сан-франциско
калифорния
си цзиньпин
оон
саммит атэс
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. Как отметил китайский лидер, в настоящее время глобальное развитие сталкивается с серьезными вызовами. “Мы должны всесторонне реализовывать повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, углублять сопряжение стратегий развития, совместно решать проблему дефицита глобального развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, оон, саммит атэс
Китай, Сан-Франциско, Калифорния, Си Цзиньпин, ООН, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС вернуть вопросы развития в центр повестки

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС.
Как отметил китайский лидер, в настоящее время глобальное развитие сталкивается с серьезными вызовами.
“Мы должны всесторонне реализовывать повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, углублять сопряжение стратегий развития, совместно решать проблему дефицита глобального развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов
04:49
 
КитайСан-ФранцискоКалифорнияСи ЦзиньпинООНСаммит АТЭС
 
 
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