https://ria.ru/20231118/ates-1910225673.html

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития - РИА Новости, 18.11.2023

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС актуализировать вопросы развития

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:08

2023-11-18T05:08

2023-11-18T05:08

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. Как отметил китайский лидер, в настоящее время глобальное развитие сталкивается с серьезными вызовами. “Мы должны всесторонне реализовывать повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года, а также способствовать тому, чтобы вопросы развития вернулись в центр международной повестки, углублять сопряжение стратегий развития, совместно решать проблему дефицита глобального развития”, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

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китай

сан-франциско

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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, оон, саммит атэс