Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов
Си Цзиньпин: страны АТЭС должны противодействовать политизации торговых вопросов
© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. Архивное фото
ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС.
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"Опыт развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает нам, что открытость ведет к процветанию, а закрытость к упадку", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он указал на необходимость "поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой стоит ВТО, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок".
"(Мы должны - ред.) противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере", - сказал китайский лидер.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.