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Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов - РИА Новости, 18.11.2023
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04:49 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ates-1910224856.html
Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов
Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов - РИА Новости, 18.11.2023
Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T04:49
2023-11-18T04:49
китай
сан-франциско
калифорния
си цзиньпин
всемирная торговая организация (вто)
саммит атэс
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. "Опыт развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает нам, что открытость ведет к процветанию, а закрытость к упадку", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он указал на необходимость "поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой стоит ВТО, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок". "(Мы должны - ред.) противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере", - сказал китайский лидер. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, всемирная торговая организация (вто), саммит атэс
Китай, Сан-Франциско, Калифорния, Си Цзиньпин, Всемирная торговая организация (ВТО), Саммит АТЭС
Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов

Си Цзиньпин: страны АТЭС должны противодействовать политизации торговых вопросов

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС.
«
"Опыт развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает нам, что открытость ведет к процветанию, а закрытость к упадку", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он указал на необходимость "поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой стоит ВТО, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок".
"(Мы должны - ред.) противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере", - сказал китайский лидер.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
На саммите АТЭС выразили стремление сохранять рынки открытыми
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КитайСан-ФранцискоКалифорнияСи ЦзиньпинВсемирная торговая организация (ВТО)Саммит АТЭС
 
 
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