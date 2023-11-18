https://ria.ru/20231118/ates-1910224856.html

Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов

Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов - РИА Новости, 18.11.2023

Си Цзиньпин заявил о необходимости пресечь политизацию торговых вопросов

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T04:49

2023-11-18T04:49

2023-11-18T04:49

китай

сан-франциско

калифорния

си цзиньпин

всемирная торговая организация (вто)

саммит атэс

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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на полях саммита АТЭС. "Опыт развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает нам, что открытость ведет к процветанию, а закрытость к упадку", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он указал на необходимость "поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой стоит ВТО, поддерживать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок". "(Мы должны - ред.) противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере", - сказал китайский лидер. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ates-1910223976.html

китай

сан-франциско

калифорния

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китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, всемирная торговая организация (вто), саммит атэс