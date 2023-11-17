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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 17.11.2023
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22:11 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:11
2023-11-17T22:11
в мире
киев
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, киев, запорожье, запорожская область
В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Телеканал "Общественное": в Запорожье слышны звуки взрывов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Вчера, 18:32
 
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