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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:11
2023-11-17T22:11
2023-11-17T22:11
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городу Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, она объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Телеканал "Общественное": в Запорожье слышны звуки взрывов