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Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
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21:37 17.11.2023 (обновлено: 21:59 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197673.html
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков
Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:37
2023-11-17T21:59
санкт-петербург
евразийский экономический союз
снг
армения
дмитрий песков
россия
никол пашинян
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда приглашены все, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока не знаем, все приглашены... Армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, армения, дмитрий песков, россия, никол пашинян
Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, СНГ, Армения, Дмитрий Песков, Россия, Никол Пашинян
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков

Песков: пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ в Петербурге

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда приглашены все, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Пока не знаем, все приглашены... Армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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Санкт-ПетербургЕвразийский экономический союзСНГАрменияДмитрий ПесковРоссияНикол Пашинян
 
 
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