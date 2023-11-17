https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197673.html

Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков

Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков

Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:37

2023-11-17T21:37

2023-11-17T21:59

санкт-петербург

евразийский экономический союз

снг

армения

дмитрий песков

россия

никол пашинян

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда приглашены все, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока не знаем, все приглашены... Армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231117/putin-1910197896.html

санкт-петербург

армения

россия

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санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, армения, дмитрий песков, россия, никол пашинян