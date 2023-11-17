https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197673.html
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков
Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:37
2023-11-17T21:37
2023-11-17T21:59
санкт-петербург
евразийский экономический союз
снг
армения
дмитрий песков
россия
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кремль пока не знает, собирается ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ, которые должны пройти в Санкт Петербурге в конце года, но туда приглашены все, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока не знаем, все приглашены... Армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20231117/putin-1910197896.html
санкт-петербург
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, армения, дмитрий песков, россия, никол пашинян
Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, СНГ, Армения, Дмитрий Песков, Россия, Никол Пашинян
Пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ, заявил Песков
Песков: пока неизвестно, приедет ли Пашинян на встрече ЕАЭС и СНГ в Петербурге