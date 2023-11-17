Эксперт рассказал, какое влияние оказала встреча лидеров США и Китая
Эксперт: встреча лидеров США и Китая лечила симптомы, а не причины проблем
© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблем в отношениях, считает бывший американский дипломат Чэс Фриман.
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"Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины. Она подтвердила значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но ничего не было сделано для предотвращения таковых. Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений", - заявил Фриман РИА Новости.
В 1972 году именно Фриман выступал в роли главного переводчика президента Ричарда Никсона во время его исторического визита в Китай, а позднее он служил послом США в Саудовской Аравии.
По словам эксперта, неясно, как будет реализованы на практике возможности сотрудничества или координации в рамках мировых проблем: изменения климата, ядерного нераспространения, искусственного интеллекта и других.
Глава КНР же в свою очередь выступил с образцовой речью перед американским бизнесом, смягчив при этом опасения китайского бизнеса о своей торговой и инвестиционной политике, считает Фриман.
Байден и Си Цзиньпин в четверг провели двусторонную встречу на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.