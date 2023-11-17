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Эксперт рассказал, какое влияние оказала встреча лидеров США и Китая - РИА Новости, 17.11.2023
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00:13 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/vstrecha-1909976122.html
Эксперт рассказал, какое влияние оказала встреча лидеров США и Китая
Эксперт рассказал, какое влияние оказала встреча лидеров США и Китая - РИА Новости, 17.11.2023
Эксперт рассказал, какое влияние оказала встреча лидеров США и Китая
Встреча лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблем в отношениях, считает бывший американский дипломат Чэс Фриман. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T00:13
2023-11-17T00:13
в мире
китай
сша
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблем в отношениях, считает бывший американский дипломат Чэс Фриман. "Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины. Она подтвердила значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но ничего не было сделано для предотвращения таковых. Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений", - заявил Фриман РИА Новости. В 1972 году именно Фриман выступал в роли главного переводчика президента Ричарда Никсона во время его исторического визита в Китай, а позднее он служил послом США в Саудовской Аравии. По словам эксперта, неясно, как будет реализованы на практике возможности сотрудничества или координации в рамках мировых проблем: изменения климата, ядерного нераспространения, искусственного интеллекта и других. Байден на данный момент избежал добавления еще одной войны к тем, которые он уже разжег или в которые вовлек США, добавил Фриман. При этом, по его оценке, на встрече не было достигнуто согласия по вопросам урегулирования конфликтных вопросов в Европе и Азии. Глава КНР же в свою очередь выступил с образцовой речью перед американским бизнесом, смягчив при этом опасения китайского бизнеса о своей торговой и инвестиционной политике, считает Фриман. Байден и Си Цзиньпин в четверг провели двусторонную встречу на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин
Эксперт рассказал, какое влияние оказала встреча лидеров США и Китая

Эксперт: встреча лидеров США и Китая лечила симптомы, а не причины проблем

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина лечила симптомы, а не причины проблем в отношениях, считает бывший американский дипломат Чэс Фриман.
«
"Подобно лечению боли иглоукалыванием, встреча должна была вылечить симптомы, а не причины. Она подтвердила значение каналов связи во время чрезвычайных ситуаций, но ничего не было сделано для предотвращения таковых. Речь идет о модальностях тона, но не сути двусторонних отношений", - заявил Фриман РИА Новости.
В 1972 году именно Фриман выступал в роли главного переводчика президента Ричарда Никсона во время его исторического визита в Китай, а позднее он служил послом США в Саудовской Аравии.
По словам эксперта, неясно, как будет реализованы на практике возможности сотрудничества или координации в рамках мировых проблем: изменения климата, ядерного нераспространения, искусственного интеллекта и других.
Байден на данный момент избежал добавления еще одной войны к тем, которые он уже разжег или в которые вовлек США, добавил Фриман. При этом, по его оценке, на встрече не было достигнуто согласия по вопросам урегулирования конфликтных вопросов в Европе и Азии.
Глава КНР же в свою очередь выступил с образцовой речью перед американским бизнесом, смягчив при этом опасения китайского бизнеса о своей торговой и инвестиционной политике, считает Фриман.
Байден и Си Цзиньпин в четверг провели двусторонную встречу на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
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