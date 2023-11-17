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Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 17.11.2023
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13:32 17.11.2023 (обновлено: 14:25 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/sudno-1910072759.html
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 17.11.2023
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ведомства... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:32
2023-11-17T14:25
сомали
буркина-фасо
россия
экономика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ведомства на выставке-форуме "Россия"."Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года", — сказал он.Корабли с пшеницей для ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритреи отправят до конца года.Патрушев напомнил, что в общей сложности в Африку до конца года безвозмездно поставят до 200 тысяч тонн российской пшеницы.О намерениях государства бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле этого года.
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сомали, буркина-фасо, россия, экономика
Сомали, Буркина-Фасо, Россия, Экономика
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

Два судна с гуманитарной российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ведомства на выставке-форуме "Россия".
"Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года", — сказал он.
Корабли с пшеницей для ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритреи отправят до конца года.
Патрушев напомнил, что в общей сложности в Африку до конца года безвозмездно поставят до 200 тысяч тонн российской пшеницы.
О намерениях государства бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле этого года.
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СомалиБуркина-ФасоРоссияЭкономика
 
 
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