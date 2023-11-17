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Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 17.11.2023
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ведомства... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:32
2023-11-17T13:32
2023-11-17T14:25
сомали
буркина-фасо
россия
экономика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время посещения стенда ведомства на выставке-форуме "Россия"."Первые два корабля, по 25 тысяч тонн каждый, в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года", — сказал он.Корабли с пшеницей для ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритреи отправят до конца года.Патрушев напомнил, что в общей сложности в Африку до конца года безвозмездно поставят до 200 тысяч тонн российской пшеницы.О намерениях государства бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле этого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сомали, буркина-фасо, россия, экономика
Сомали, Буркина-Фасо, Россия, Экономика
Первые два судна с российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо
Два судна с гуманитарной российской пшеницей отправились в Сомали и Буркина-Фасо