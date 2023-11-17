https://ria.ru/20231117/sng-1910055647.html

Западу не удастся расколоть содружество стран СНГ, заявила Матвиенко

Западу не удастся расколоть содружество стран СНГ, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023

Западу не удастся расколоть содружество стран СНГ, заявила Матвиенко

Западным странам не удастся расколоть содружество стран СНГ, разорвать связи между Россией и странами Центральной Азии, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:28

2023-11-17T12:28

2023-11-17T12:50

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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Западным странам не удастся расколоть содружество стран СНГ, разорвать связи между Россией и странами Центральной Азии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Делегация Совфеда в Бишкеке принимает участие в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ."Это диагноз, медицинский факт, страны Запада всячески пытаются не только вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, но и стараются страны Центральной Азии разобщить, и прилагают к этому немалые усилия", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, это и отдельные встречи с главами государств Центральной Азии, это мощная информационная политика, информационная обработка и конкретные действия. "Мы знаем, что делается, мы понимаем цели и задачи. И, конечно, это опасно", - отметила политик."Но до сих пор это не удалось сделать, и я абсолютно уверена, что не получится. Невозможно разорвать нашу общую историю, наши общие победы, разорвать сложившуюся дружбу, взаимоуважение наших народов. Все то, что сделано за последние 30 лет по укреплению нашего сотрудничества. Это - самоценно, и это выгодно для всех государств", - сказала политик.Матвиенко отметила рост взаимной торговли у стран содружества, реализуются крупные инвестиционные, инфраструктурные проекты на пространстве СНГ. Объемы товарооборота просто зашкаливают, "скажем, с Белоруссией мы выходим уже на уровень трех триллионов рублей, и с другими странами позитивная тенденция", добавила она.По ее словам, как бы западные государства ни старались, "никогда страны СНГ не станут их сателлитами".По мнению законодателя, страны содружества понимают значение сотрудничества с Россией и "никогда не пойдут на то, чтобы разорвать эти связи, нанести собственным национальным интересам такой ущерб"."В то же время, каждая страна СНГ вправе развивать свои связи, отношения многосторонние, мы никогда никому ничего не диктуем, мы делаем и будем делать (все), чтобы укрепить наше сотрудничество", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20231026/sng-1905408371.html

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валентина матвиенко, центральная азия, снг, совет федерации рф, россия, в мире