https://ria.ru/20231117/putin-1910151314.html

Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность

Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность - РИА Новости, 17.11.2023

Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность

Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:34

2023-11-17T17:34

2023-11-17T19:38

владимир путин

культура

культура

россия

санкт-петербург

санкт-петербургский международный культурный форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным развитием культур."Среди главных причин нынешних напряженностей в мире именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремления подвергнуть всех и вся унификация причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным", - заявил Путин в ходе планарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.По его словам, такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур."Мы убеждены, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур", - подчеркнул президент.Путин отметил, что "то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве"."Те технологические преимущества, которые часть человечества получила в определенный момент, оно было использовано несправедливо, а для того, чтобы закрепить свое господство. И эта попытка сохраняется до сих пор, в этом вся суть происходящих событий, если отбросить какие-то важные, но все-таки второстепенные вещи", - отметил президент.Один из способов сделать мир более справедливым, подчеркнул он, это многополярность.Частью такого диалога призван стать и форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, заключил Путин.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/lzhetsy-1910158684.html

https://ria.ru/20231117/kultura-1910152828.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, культура, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум