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Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:34 17.11.2023 (обновлено: 19:38 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/putin-1910151314.html
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность - РИА Новости, 17.11.2023
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность
Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:34
2023-11-17T19:38
владимир путин
культура
культура
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным развитием культур.&quot;Среди главных причин нынешних напряженностей в мире именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремления подвергнуть всех и вся унификация причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным&quot;, - заявил Путин в ходе планарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.По его словам, такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур."Мы убеждены, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур", - подчеркнул президент.Путин отметил, что "то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве"."Те технологические преимущества, которые часть человечества получила в определенный момент, оно было использовано несправедливо, а для того, чтобы закрепить свое господство. И эта попытка сохраняется до сих пор, в этом вся суть происходящих событий, если отбросить какие-то важные, но все-таки второстепенные вещи", - отметил президент.Один из способов сделать мир более справедливым, подчеркнул он, это многополярность.Частью такого диалога призван стать и форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, заключил Путин.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/lzhetsy-1910158684.html
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152828.html
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владимир путин, культура, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум
Владимир Путин, Культура, Культура, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность

Путин: в мире видны претензии отдельных сил на культурную исключительность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным развитием культур.
«

"Среди главных причин нынешних напряженностей в мире именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремления подвергнуть всех и вся унификация причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным", - заявил Путин в ходе планарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

По его словам, такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур.
«
"Мы убеждены, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Путин отметил, что "то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве".
«
"Те технологические преимущества, которые часть человечества получила в определенный момент, оно было использовано несправедливо, а для того, чтобы закрепить свое господство. И эта попытка сохраняется до сих пор, в этом вся суть происходящих событий, если отбросить какие-то важные, но все-таки второстепенные вещи", - отметил президент.
Один из способов сделать мир более справедливым, подчеркнул он, это многополярность.
Частью такого диалога призван стать и форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, заключил Путин.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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КультураВладимир ПутинКультураРоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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