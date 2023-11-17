https://ria.ru/20231117/putin-1910151314.html
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность - РИА Новости, 17.11.2023
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность
Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:34
2023-11-17T17:34
2023-11-17T19:38
владимир путин
культура
культура
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным развитием культур."Среди главных причин нынешних напряженностей в мире именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремления подвергнуть всех и вся унификация причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным", - заявил Путин в ходе планарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.По его словам, такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур."Мы убеждены, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур", - подчеркнул президент.Путин отметил, что "то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве"."Те технологические преимущества, которые часть человечества получила в определенный момент, оно было использовано несправедливо, а для того, чтобы закрепить свое господство. И эта попытка сохраняется до сих пор, в этом вся суть происходящих событий, если отбросить какие-то важные, но все-таки второстепенные вещи", - отметил президент.Один из способов сделать мир более справедливым, подчеркнул он, это многополярность.Частью такого диалога призван стать и форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, заключил Путин.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/lzhetsy-1910158684.html
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, культура, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум
Владимир Путин, Культура, Культура, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин отметил претензии отдельных сил в мире на культурную исключительность
Путин: в мире видны претензии отдельных сил на культурную исключительность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в мире есть претензия отдельных сил на культурную исключительность, но будущее за многолинейным и многообразным развитием культур.
«
"Среди главных причин нынешних напряженностей в мире именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, их пренебрежение к иным обычаям, духовным ценностям, стремления подвергнуть всех и вся унификация причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным", - заявил Путин в ходе планарного заседания в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.
По его словам, такая вульгарная глобализация и культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур.
«
"Мы убеждены, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур", - подчеркнул президент.
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Путин отметил, что "то богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве".
«
"Те технологические преимущества, которые часть человечества получила в определенный момент, оно было использовано несправедливо, а для того, чтобы закрепить свое господство. И эта попытка сохраняется до сих пор, в этом вся суть происходящих событий, если отбросить какие-то важные, но все-таки второстепенные вещи", - отметил президент.
Один из способов сделать мир более справедливым, подчеркнул он, это многополярность.
Частью такого диалога призван стать и форум объединенных культур в Санкт-Петербурге
, заключил Путин.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
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