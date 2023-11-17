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Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ - РИА Новости, 17.11.2023
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19:31 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/programma-1910178146.html
Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ
Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ - РИА Новости, 17.11.2023
Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ
Россия в 2024 году председательствует в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ, по линии культуры запланирована большая программа, сообщил президент... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:31
2023-11-17T19:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Россия в 2024 году председательствует в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ, по линии культуры запланирована большая программа, сообщил президент России Владимир Путин "В следующем году Россия председательствует сразу в двух международных объединениях – БРИКС и СНГ. По линии культуры запланирована большая программа", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума. Также президент отметил, что Россия рассчитывает на наращивание культурного, гуманитарного сотрудничества с государствами ШОС, АСЕАН, ведущими региональными объединениями Африки и Латинской Америки. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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владимир путин, брикс, снг, в мире, россия, шос
Владимир Путин, БРИКС, СНГ, В мире, Россия, ШОС
Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ

Путин пообещал большую культурную программу при председательстве в БРИКС и СНГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Россия в 2024 году председательствует в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ, по линии культуры запланирована большая программа, сообщил президент России Владимир Путин
«
"В следующем году Россия председательствует сразу в двух международных объединениях – БРИКС и СНГ. По линии культуры запланирована большая программа", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Также президент отметил, что Россия рассчитывает на наращивание культурного, гуманитарного сотрудничества с государствами ШОС, АСЕАН, ведущими региональными объединениями Африки и Латинской Америки.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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Владимир ПутинБРИКССНГВ миреРоссияШОС
 
 
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