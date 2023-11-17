https://ria.ru/20231117/programma-1910178146.html

Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ

Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ - РИА Новости, 17.11.2023

Путин рассказал об особенностях председательства России в БРИКС и СНГ

Россия в 2024 году председательствует в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ, по линии культуры запланирована большая программа, сообщил президент... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:31

2023-11-17T19:31

2023-11-17T19:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Россия в 2024 году председательствует в двух международных объединениях - БРИКС и СНГ, по линии культуры запланирована большая программа, сообщил президент России Владимир Путин "В следующем году Россия председательствует сразу в двух международных объединениях – БРИКС и СНГ. По линии культуры запланирована большая программа", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума. Также президент отметил, что Россия рассчитывает на наращивание культурного, гуманитарного сотрудничества с государствами ШОС, АСЕАН, ведущими региональными объединениями Африки и Латинской Америки. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231110/lavrov-1908679953.html

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владимир путин, брикс, снг, в мире, россия, шос