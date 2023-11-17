https://ria.ru/20231117/orvi-1910043678.html

Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым

Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым - РИА Новости, 17.11.2023

Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России прогнозируемый, никаких резких изменений ситуации не ожидается, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:58

2023-11-17T11:58

2023-11-17T11:58

общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

воз

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России прогнозируемый, никаких резких изменений ситуации не ожидается, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сейчас осенне-зимний период начинается, мы все говорим о росте заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, бочком сюда хочет присовокупить себя коронавирус "омикрон" и всего его, по последним данным ВОЗ, восемь подтипов... Рост заболеваемости идёт прогнозируемый, в этом году мы не ожидаем никаких фульминантных изменений ситуации", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20231114/rf-1909328369.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, воз