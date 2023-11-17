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Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым - РИА Новости, 17.11.2023
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11:58 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/orvi-1910043678.html
Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым
Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым - РИА Новости, 17.11.2023
Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России прогнозируемый, никаких резких изменений ситуации не ожидается, заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:58
2023-11-17T11:58
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
воз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России прогнозируемый, никаких резких изменений ситуации не ожидается, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Сейчас осенне-зимний период начинается, мы все говорим о росте заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, бочком сюда хочет присовокупить себя коронавирус "омикрон" и всего его, по последним данным ВОЗ, восемь подтипов... Рост заболеваемости идёт прогнозируемый, в этом году мы не ожидаем никаких фульминантных изменений ситуации", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, воз
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, ВОЗ
Онищенко назвал рост заболеваемости гриппом прогнозируемым

Онищенко: рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России прогнозируемый

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории поликлиники
Сотрудница лаборатории поликлиники - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудница лаборатории поликлиники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России прогнозируемый, никаких резких изменений ситуации не ожидается, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Сейчас осенне-зимний период начинается, мы все говорим о росте заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, бочком сюда хочет присовокупить себя коронавирус "омикрон" и всего его, по последним данным ВОЗ, восемь подтипов... Рост заболеваемости идёт прогнозируемый, в этом году мы не ожидаем никаких фульминантных изменений ситуации", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции "Биобезопасность стран ЕАЭС" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияВОЗ
 
 
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