https://ria.ru/20231117/musornye_aktsii-1908728100.html

Разделяем вместе: какие "мусорные акции" помогают мегаполису стать лучше

Разделяем вместе: какие "мусорные акции" помогают мегаполису стать лучше - РИА Новости, 17.11.2023

Разделяем вместе: какие "мусорные акции" помогают мегаполису стать лучше

Ежегодно "зеленые" активисты проводят в Москве сотни тематических акций, направленных на повышение экологической сознательности горожан. Участвуя в подобных... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:00

2023-11-17T09:00

2023-11-17T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

мусор

экология

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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Ежегодно "зеленые" активисты проводят в Москве сотни тематических акций, направленных на повышение экологической сознательности горожан. Участвуя в подобных мероприятиях, москвичи делают ощутимый вклад в оздоровление города, сбор вторсырья и развивают в себе навыки осознанного потребления. РИА Новости узнало у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, какие акции организовывает город и в чем их польза для столицы.Раздельный сбор мусораОбщегородская программа по раздельному сбору отходов стартовала в Москве 1 января 2020 года и фактически стала бессрочной экологической акцией, охватившей весь мегаполис. С каждым годом к ней присоединяется все больше горожан, а объемы собираемого вторсырья растут. Так, по данным КГХ, в 2022 году москвичам удалось собрать порядка 1,5 миллиона тонн перерабатываемых материалов.Стать участником программы легко, для этого не нужно регистрироваться или платить денежный взнос. Достаточно завести дома вторую емкость под сбор стекла, пластика, алюминия, бумаги и картона и утилизировать собранные отходы не в мусоропровод, а в предназначенный для вторсырья бак.Брендированные контейнеры в количестве более 60 тысяч установлены на площадках в жилых дворах Москвы и на территориях социальных объектах. Синие баки предназначены для сбора перерабатываемых отходов, серые – для остального мусора (органика, предметы личной гигиены).Так называемые опасные отходы (батарейки, ртутные термометры, лампы) в КГХ рекомендуют собирать отдельно и сдавать в соответствующие пункты приема. Контейнеры для сбора батареек устанавливают в крупных торговых центрах и магазинах города. Перечень пунктов, где принимают энергосберегающие лампы, можно найти на портале открытых данных правительства Москвы.Елочный круговоротС приближением новогодних праздников москвичи начинают задумываться о покупке елки, а самые осознанные из них – о ее дальнейшей утилизации. С 2016 года у горожан отпала необходимость выносить главный символ Нового года на контейнерную площадку. Все больше жителей предпочитают отдавать дерево на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот".Как правило, акция стартует в первых числах января и завершается в конце февраля. Временные пункты приема новогодних деревьев открываются во всех районах Москвы – например, в 2022 году их было около 600.Упаковывать или специально готовить елку, пихту или сосну к сдаче не нужно – достаточно освободить дерево от игрушек, гирлянд, мишуры и других украшений.По данным КГХ Москвы, в 2021 году москвичи сдали на переработку свыше 44,5 тысячи новогодних деревьев. По итогам 2022 года этот показатель вырос до 48,9 тысячи.Всего с 2016 года горожане принесли в пункты приема акции почти 181 тысячу елок, пихт и сосен.В процессе переработки из елок делают древесную щепу – экологически чистый и безвредный для животных, людей и окружающей среды материал. Его используют для удобрения почвы, в качестве подстилки для зверей в вольерных комплексах, а также для обустройства экологических троп в парках Москвы.Призовая акцияБольше 10 лет в Москве организуют ежегодную акцию по раздельному сбору отходов. Летом 2023 года она прошла под лозунгом "Сделай сортировку привычкой!".В рамках акции по городу в течение месяца курсируют мобильные пункты, принимающие вторсырье. За день они объезжают по две-три точки районного притяжения и работают на них около двух часов. Специалисты пунктов принимают стекло, пластик, тетрапак и бумагу с картоном.Отдельный контейнер предназначен под "Добрые крышечки" и сбор ненужной одежды, которую в дальнейшем передают благотворительному фонду "Второе дыхание". В рамках акции москвичи могут сдать даже "электрохлам" – вышедшие из строя и устаревшие гаджеты и электроприборы.Организаторы поощряют участников акции памятными подарками. В 2023 году при сдаче отходов весом до 2 килограммов горожане получали сертификат на подписку одного из стриминговых сервисов, за вторсырье от 2 до 3 килограммов работники мобильных пунктов вручали закладку для книг с цветочными семенами. Самым активным участникам акции, которые приносили от 3 килограммов вторсырья и больше, дарили экосумки и термокружки.Вывоз ненужных вещейДолгое время утилизация вышедшей из строя бытовой техники, старой мебели и других ненужных вещей была настоящей головной болью для многих москвичей. Выносить громоздкие предметы самостоятельно сложно, а специальные бункеры для приема ржавой ванны или потертого дивана не всегда есть во дворах.Проблема решилась со вводом услуги по вывозу ненужных вещей на официальном сайте мэра и правительства Москвы. С ее помощью горожане могут оставить заявку онлайн и организовать вывоз на удобный день и время. При этом, напоминают в КГХ, крупную бытовую технику и металлические предметы (ванну, плиту, холодильник, железную дверь) специалисты сервиса заберут бесплатно, а стоимость платного вывоза не превышает цену за аналогичную услугу у коммерческих компаний.Сервис по вывозу ненужных вещей сотрудничает с компаниями по переработке мебели, сантехники и бытовых приборов, так что пользователи могут быть уверены: они не только успешно расхламляют свою квартиру, но и вносят вклад в объемы вторсырья, собираемого в Москве.

https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

https://realty.ria.ru/20221223/ekologiya-1840316963.html

https://ria.ru/20230529/musor-1873826692.html

https://realty.ria.ru/20220302/veschi-1775820466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, общество, мусор, экология, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы