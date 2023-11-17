https://ria.ru/20231117/moldaviya-1910044870.html
Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко
Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023
Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко
Молдавия закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года, сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:02
2023-11-17T12:02
2023-11-17T12:19
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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Молдавия закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года, сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Что касается (сроков – ред.), когда завершится процедура – это все прописано в наших правилах. После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля (2024 года - ред.), и 8 февраля уже официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Она отметила, что ассамблее это никакого урона не нанесёт, она продолжает работать."Это, конечно, огромная потеря для самой Молдовы", - подчеркнула парламентарий."Содружество у нас называется "Содружество независимых государств". Молдова давно уже не является, с момента прихода госпожи (президента Майи) Санду, независимым государством. Она находится под внешним управлением и поёт с чужого голоса. Поэтому тут нечего добавить", - заключила Матвиенко.Правительство Молдавии ранее утвердило законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года.
https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, минск
В мире, Молдавия, Россия, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Минск
Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко
Матвиенко: Молдавия завершит свой выход из МПА СНГ 8 февраля 2024 года
БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Молдавия закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года, сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Что касается (сроков – ред.), когда завершится процедура – это все прописано в наших правилах. После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля (2024 года - ред.), и 8 февраля уже официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
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Она отметила, что ассамблее это никакого урона не нанесёт, она продолжает работать.
"Это, конечно, огромная потеря для самой Молдовы", - подчеркнула парламентарий.
"Содружество у нас называется "Содружество независимых государств". Молдова давно уже не является, с момента прихода госпожи (президента Майи) Санду, независимым государством. Она находится под внешним управлением и поёт с чужого голоса. Поэтому тут нечего добавить", - заключила Матвиенко.
Правительство Молдавии ранее утвердило законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ
, заключенной в Минске
26 мая 1995 года.
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