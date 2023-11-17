https://ria.ru/20231117/moldaviya-1910044870.html

Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко

Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.11.2023

Выход Молдавии из МПА СНГ не нанесет урона ассамблее, заявила Матвиенко

Молдавия закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года, сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:02

2023-11-17T12:02

2023-11-17T12:19

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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Молдавия закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года, сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко."Что касается (сроков – ред.), когда завершится процедура – это все прописано в наших правилах. После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля (2024 года - ред.), и 8 февраля уже официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Она отметила, что ассамблее это никакого урона не нанесёт, она продолжает работать."Это, конечно, огромная потеря для самой Молдовы", - подчеркнула парламентарий."Содружество у нас называется "Содружество независимых государств". Молдова давно уже не является, с момента прихода госпожи (президента Майи) Санду, независимым государством. Она находится под внешним управлением и поёт с чужого голоса. Поэтому тут нечего добавить", - заключила Матвиенко.Правительство Молдавии ранее утвердило законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее СНГ, заключенной в Минске 26 мая 1995 года.

https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, минск