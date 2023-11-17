https://ria.ru/20231117/matvienko-1909998048.html

Матвиенко заявила, что никто не рассорит страны постсоветского пространства

Матвиенко заявила, что никто не рассорит страны постсоветского пространства - РИА Новости, 17.11.2023

Матвиенко заявила, что никто не рассорит страны постсоветского пространства

Попытки внешних сил рассорить страны бывшего СССР будут продолжаться, но у них ничего не получится, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T07:55

2023-11-17T07:55

2023-11-17T07:55

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БИШКЕК, 17 ноя - РИА Новости. Попытки внешних сил рассорить страны бывшего СССР будут продолжаться, но у них ничего не получится, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Лучшее, что мы можем сделать, чтобы отдать дань памяти (выдающемуся писателю - ред.) Чингизу Айтматову — это всемерно способствовать углублению сотрудничества парламентариев СНГ. Говоря о странах бывшего СССР, писатель повторял, что надо объединяться, а не ссориться. Конечно, попытки внешних сил внести раздор в наши ряды будут продолжаться. Но до сих пор у них ничего не получалось. Уверена, не получится и в будущем", - сказала Матвиенко в Бишкеке на международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Айтматова. Она отметила, что руководители России и Киргизии поддерживают курс на экономическое, политическое и гуманитарное взаимодействие государств. Это, по ее словам, имеет огромное значение для сохранения стабильности "на всём пространстве Евразии". "Несомненно, одним из символов духовной близости народов Киргизии и России стало творчество Чингиза Айтматова, который был одновременно и киргизским, и русским писателем. Однажды Айтматов признался, что не может жить без Москвы. И именно в Москве пять лет назад был открыт первый в России памятник этому выдающемуся писателю. Он расположен в сквере имени Чингиза Айтматова. Это прекрасное место, которое любят очень многие москвичи", - добавила Матвиенко. Говоря об Айтматове, Матвиенко напомнила, что писатель был твёрдо убеждён в том, что "сохранение, всемерное развитие связей с Россией соответствует интересам Киргизии" — по ее словам, то же самое он говорил о России, для которой важно сохранять тесные отношения с Киргизией, как и со всеми странами Центральной Азии. "Участники Межпарламентской Ассамблеи СНГ многое делают для того, чтобы увековечить имя великого писателя и мыслителя. Культурным событием международного значения стало учреждение ассамблеей по инициативе Жогорку Кенеша (парламент - ред.) Кыргызстана, за что мы вам очень благодарны - Премии имени Чингиза Айтматова. Её получают каждый год самые талантливые деятели литературы стран Содружества", - заключила парламентарий. Писатель, публицист и общественный деятель Чингиз Торекулович Айтматов родился 12 декабря 1928 года в кишлаке Шекер Киргизской АССР (ныне Таласская область Киргизии). Мировую известность Айтматову принесла повесть "Джамиля" (1958), которая впервые была опубликована во Франции в переводе Луи Арагона. После "Джамили" были также опубликованы повести "Верблюжий глаз" (1960), "Первый учитель" (1961), "Материнское поле" (1963) и сборник "Повести гор и степей" (1963), за который автор получил Ленинскую премию. Произведения выходили одновременно на русском и киргизском языках. В своих произведениях Айтматов выступал как мастер психологического портрета, его героями были духовно сильные, человечные, активные люди. Прозу писателя отличали искренность интонации и поэтичность в сочетании с психологической достоверностью образов простых людей. В повестях "Белый пароход" (1970), "Пегий пес, бегущий краем моря" (1977), в романе "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок", 1980), "Плаха" (1986) он обращался к острым философским, этическим и социальным проблемам современности. Книги Айтматова были переведены на более чем 176 языков мира, изданы в 128 странах. По произведениям писателя было снято свыше 20 фильмов. 10 июня 2008 года Чингиз Айтматов скончался в клинике Нюрнберга (Германия). Писатель был похоронен на мемориальном кладбище "Ата-Бейит" в пригороде Бишкека, рядом с могилой своего отца.

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https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html

https://ria.ru/20231013/yazyk-1902688741.html

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киргизия, россия, ссср, чингиз айтматов, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, в мире