https://ria.ru/20231117/kosmos-1909871302.html

Нельзя замалчивать. Названа главная опасность секса в космосе

Нельзя замалчивать. Названа главная опасность секса в космосе - РИА Новости, 17.11.2023

Нельзя замалчивать. Названа главная опасность секса в космосе

Постепенно развивается космический туризм, проектируются орбитальные отели, не за горами стационарные базы на Луне. Возникает вопрос о возможных беременностях в РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:00

2023-11-17T08:00

2023-11-17T11:46

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Надежда Бехова. Постепенно развивается космический туризм, проектируются орбитальные отели, не за горами стационарные базы на Луне. Возникает вопрос о возможных беременностях в условиях невесомости и повышенной радиации. Чтобы оценить риски для потомства, зачатого вне Земли, ученые проводят эксперименты на спутниках и МКС.Медовый месяц на орбитеВ 2001-м миллиардер Деннис Тито, в прошлом инженер в NASA, стал первым в мире космическим туристом. Он провел на МКС семь суток. А недавно забронировал билеты с открытой датой (когда старт, неизвестно) в компании SpaceX на полет вокруг Луны — вдвоем с супругой. Корабль класса Starship рассчитан на девять пассажиров и четырех членов экипажа. Предусмотрены отдельные каюты.Американская компания Orbital Assembly Corporation проектирует орбитальные отели. Один — роскошный, для самых богатых, на 28 человек. Второй попроще, на 440 гостей. С искусственной гравитацией (за счет вращения) — меньше земной, как на Луне или Марсе.По программе NASA несколько фирм разрабатывают варианты станции на смену МКС. А в Voyager Space задумали частную космическую гостиницу — в партнерстве с Hilton. Предлагают провести там медовый месяц или романтический уикенд."Космос больше не удел профессиональных астронавтов, а транспорт быстро эволюционирует. Поэтому мы полагаем, что секс там случится в течение следующих десяти лет", — пишет Дэвид Куллен из Университета Крэнфилда, один из авторов препринта про неотвратимость зачатия среди космических туристов.Пора уже широко обсуждать "нерегулируемое человеческое зачатие" вне Земли, считают ученые. Важно понять, как это скажется на беременности, велики ли риски аномального развития плода, внематочной беременности.Вопросы к интимной сфереЧеловечество живет при гравитации 1 g, под защитой магнитосферы и атмосферы, не пропускающих галактические лучи и солнечный ветер. На орбите же — невесомость, повышенный радиационный фон. При межпланетном перелете ионизирующее излучение еще сильнее.Информации о влиянии внеземных условий на половые клетки очень немного. В недавнем обзоре специалисты из ОАЭ, Австрии и ЮАР нашли всего 21 статью, посвященную этому вопросу, из которых 17 описывали опыты с животными на Земле, три — на МКС и одна — во время программы "Спейс шаттл". Согласно этим работам, при микрогравитации и жестком ионизирующем излучении качество спермы у животных ухудшается, возникают мутации. Что касается мужчин, данные в целом противоречивы. Возможно, из-за разного срока пребывания в космосе, метода отбора образцов, возраста. Также нельзя пренебрегать социальными и психологическими факторами. Заметили, что в космосе часто снижается уровень половых гормонов, что отражается на сперматогенезе.Женщины-астронавты обычно подавляют месячный цикл на время орбитальных миссий с помощью противозачаточных средств, а рождение детей откладывают до завершения карьеры. В среднем это 38 лет, поэтому нередко приходится прибегать к искусственному оплодотворению. И роды, как правило, нормальные, отмечают американские исследователи в обзоре в Nature.Эмбрионы вернулись на ЗемлюЕще ни одно млекопитающее не беременело на орбите и не рожало там. Эксперименты показали, что беспозвоночные, амфибии и рыбы могут давать здоровое потомство на орбите. С более высокоорганизованными видами опыты проводили только на Земле, имитируя невесомость.И эти эксперименты были неудачными. Но в конце октября сообщили, что на МКС удалось вырастить здоровые эмбрионы мышей.Замороженных зародышей отправили на орбиту в августе 2021-го. Для них японские ученые разработали особый инкубатор и систему оттаивания. Дело в том, что биоматериал хранится при температуре минус 95 градусов Цельсия. С разморозкой и последующим культивированием справится только квалифицированный биолог. Для астронавтов же полностью переделали инструментарий и протоколы.Японцы подготовили восемь инкубаторов. В каждом — по 90 замороженных зародышей на стадии двух бластомеров. Половину разморозили на МКС и культивировали в течение четырех дней в невесомости, остальные прошли такую же процедуру, но с искусственной гравитацией в 1 g, созданной вращением. Затем все положили в холодильник и вернули на Землю — спустя месяц.Эмбрионы развились в нормальные бластоцисты без заметных повреждений ДНК. Однако выжило существенно меньше по сравнению с тем, что наблюдали на Земле: 17-19 процентов против 82-х. Этого недостаточно для получения потомства с помощью ЭКО. Ученые намерены продолжить опыты и создать устройство для оплодотворения самки мыши в космосе выращенными эмбрионами.Что касается радиации, то ее разрушающее воздействие на организмы хорошо изучено. Однако эксперименты на Земле не могут полностью воспроизвести сложные космические условия. Поэтому китайские исследователи отправили биоматериал в инкубаторе на спутник SJ-10 и через несколько дней вернули в спускаемой капсуле.В полете эмбрионы развивались заметно медленнее, пострадало и их качество. Кроме того, в ДНК обнаружили серьезные повреждения, в том числе эпигенетические аномалии в виде лишних метильных групп. Так что длительное воздействие даже малых доз радиации явно опасно для потомства.

https://ria.ru/20231113/asteroidy-1908713400.html

космос

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

астрономия, космос, биология, днк, генетика, зачатие