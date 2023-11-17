https://ria.ru/20231117/konferentsiya-1910165999.html

В Кемерово началась конференция "Развитие производительных сил Кузбасса"

В Кемерово началась конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" - РИА Новости, 17.11.2023

В Кемерово началась конференция "Развитие производительных сил Кузбасса"

Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего", организованная по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:38

2023-11-17T18:38

2023-11-17T18:38

кемерово

кемеровская область

сергей цивилев

дальний восток

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КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего", организованная по инициативе губернатора Сергея Цивилева при поддержке президента России Владимира Путина, открылась в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Одна из актуальных задач — выполнение поручения президента России о продлении до 2030 года программы социально-экономического развития Кузбасса. Также значимым вопросом является разработка новых логистических маршрутов для транспортировки сибирской продукции, в том числе угля, на экспортные рынки. Важно, объединяя усилия экономистов, академического, экспертного сообщества, представителей органов государственной власти и управления, принимать выверенные решения", - сказал в приветственном слове полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев. "Сегодня при изучении опыта наших великих предшественников мы выполняем задание нашего лидера — президента России Владимира Владимировича Путина по преобразованию страны. Объединяем исторический опыт, науку, промышленность, чтобы развивать наш Кузбасс. Эта конференция имеет большое значение для всей страны, она дает возможность всем субъектам изучить новый подход в планировании экономики, в развитии регионов", — сказал губернатор Сергей Цивилев. "10 лет назад президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал слова, которые для нас являются ориентиром и заданием до сих пор: подъем Сибири и Дальнего Востока — это национальный приоритет на весь XXI век. Это целое направление государственной политики, система опережающего развития инфраструктуры, промышленности, технологий, образования. Это национальные проекты, политика, направленная на повышение качества жизни людей, строительство новых школ, больниц, театров. Сегодня, когда происходят тектонические сдвиги в мировой политике и экономике, именно на Сибири и Дальнем Востоке лежит основная нагрузка, ответственность по запуску новых механизмов экономического развития, созданию новой инфраструктуры", — подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Приветственные слова гостям и участникам конференции направили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов, президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Также в рамках конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" проходит научно-практическая конференция школьников "Пуск: Планируй. Учись. Создавай. КуZбасс". Отмечается, что как и 75 лет назад, в Кемерово собралось представительное сообщество профессионалов. Кураторами форума стали 58 крупных российских ученых, в числе которых 35 академиков. Общее количество участников превышает 10 тысяч человек. Конференция распределена по 15 секциям и будет работать с 17 по 23 ноября.

https://ria.ru/20231108/kuzbass-1908176089.html

https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html

кемерово

кемеровская область

дальний восток

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кемерово, кемеровская область, сергей цивилев, дальний восток