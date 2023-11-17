https://ria.ru/20231117/klaster-1910102201.html

В Красноярске обсудили развитие кластеров непрерывного педобразования

В Красноярске обсудили развитие кластеров непрерывного педобразования - РИА Новости, 17.11.2023

В Красноярске обсудили развитие кластеров непрерывного педобразования

С 16 по 17 ноября на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева в рамках Года педагога и наставника 770 ученых и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:19

2023-11-17T15:19

2023-11-17T15:19

год педагога и наставника

общество

сн_образование

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. С 16 по 17 ноября на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева в рамках Года педагога и наставника 770 ученых и педагогов из 21 региона России, Белоруссии, Индии, Индонезии, Ирака, Кореи, Таджикистана, Китайской и Монгольской Народных Республик обсудили вопросы повышения качества и развития непрерывного педагогического образования в стране, а также создание учебно-педагогического округа на территории Енисейской Сибири.Форум стал площадкой для обсуждения и обмена опытом в сфере непрерывного образования между работниками школ, педагогических колледжей и вузов России, представителями органов исполнительной и законодательной власти. Основной темой дискуссии стали содержание и механизмы взаимодействия при подготовке педагогических кадров в условиях развития единого образовательного пространства. Обсудили и роль учителя в сохранении кадрового потенциала государства. Как отмечает Ирина Тарханова, доктор педагогических наук, профессор РАО:"Задача создания непрерывного педагогического образования заключается в том, чтобы подготовить педагога, который будет мотивировать. Учительская профессия самая профориентационно-выгодная. У каждого человека в жизни были учителя. Многие приходят в эту профессию, потому что был любимый учитель. Если будут выпускать в непрерывном образовании такого учителя, за которым пойдут дальше, то все будет хорошо".Ключевая тема форума — вклад учебно-педагогического округа в составе региональных систем образования Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва и Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева в социально-экономическое развитие Енисейской Сибири. Участники затронули темы развития сети психолого-педагогических классов, включения региональных инновационных площадок в разработку и реализацию программ подготовки педагогических кадров, формирование исследовательских компетенций обучающихся школ и вуза с использованием ресурса технопарков университета, вовлечение школьников в научно-техническое творчество, вклад педагогического образования в работу научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь"."Мы имеем большой опыт взаимодействия с образовательными системами Красноярского края, Тувы, Хакасии, других регионов, поскольку наш университет уже более 90 лет готовит педагогические кадры. Однако мы вышли на новый уровень сотрудничества, заключив соглашения и программы взаимодействия с министерствами образования трех субъектов Енисейской Сибири. В рамках учебно-педагогического округа миссия педуниверситета задана федеральным уровнем, он является центром развития педагогического образования. Наше взаимодействие направлено на объединение усилий по решению общих задач, связанных с повышением качества как общего образования, так и педагогического образования. Согласованные, выверенные шаги, согласованное содержание образования разных его уровней, его результатов, объединение инфраструктурных ресурсов, в том числе кадровых, научных, учебно-методических, технологических – это и есть единое образовательное пространство обучения, воспитания и развития, к которому мы все стремимся", — отмечает Мария Холина, ректор КГПУ им. В. П. Астафьева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор