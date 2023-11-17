https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910160743.html

Хоценко: началась реализация проекта "Северного обхода" Омска

Хоценко: началась реализация проекта "Северного обхода" Омска - РИА Новости, 17.11.2023

Хоценко: началась реализация проекта "Северного обхода" Омска

Омская область приступила к реализации масштабного дорожного проекта – "Северного обхода" Омска, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко на открытии Дня... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:11

2023-11-17T18:11

2023-11-17T18:15

омск

омская область

тюмень

виталий хоценко

марат хуснуллин

выставка-форум "россия"

омская область

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Омская область приступила к реализации масштабного дорожного проекта – "Северного обхода" Омска, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко на открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия". "Буквально на днях мы с курирующим вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсуждали этот проект. Вы знаете, что сейчас по поручению президента реализуется проект дороги М-12 от Москвы до Владивостока. В 2025-2026 году она должна зайти в Тюмень, и дальше, от Тюмени, до нас, до Новосибирска. Северный обход позволит "развязать" дорогу, где "виснет" большое количество транспорта", - сказал Хоценко. Губернатор добавил, что проекты ремонта и строительства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" реализуются в регионе опережающими темпами. "Долгое время проблемой №1 региона были дороги. Сегодня, конечно, еще много предстоит работы с грунтовыми дорогами. Но то, что было сделано за 6 лет, думаю, все видят и замечают. Мы построили и отремонтировали 1150 километров автодорог", - рассказал Хоценко. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231117/vystavka-forum-1910144832.html

омск

омская область

тюмень

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омск, омская область, тюмень, виталий хоценко, марат хуснуллин, выставка-форум "россия"