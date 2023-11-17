https://ria.ru/20231117/granitsa-1910086604.html
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии - РИА Новости, 17.11.2023
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии
Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах, принимаемых на границах с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с РФ, контактирует... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:21
2023-11-17T14:21
2023-11-17T14:34
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах, принимаемых на границах с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с РФ, контактирует с властями по охране внешних границ ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Комиссии Кристиан Виганд.Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться."Еврокомиссия констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в контакте с финскими властями, пограничной службой... Финляндия вчера проинформировала Еврокомиссию по принятым мерам на границе с Россией", - сообщил представитель Еврокомиссии.По его словам, государства-члены ЕС должны охранять внешние границы ЕС, и сами "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав."Еврокомиссия совместно с профильными агентствами готова оказать помощь государствам в охране внешних границ", - сообщил Виганд.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f30812da8c8a5a59f861370696327673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии
В ЕК заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе РФ и Финляндии
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах, принимаемых на границах с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с РФ, контактирует с властями по охране внешних границ ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Комиссии Кристиан Виганд.
Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу
. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки
, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
"Еврокомиссия констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в контакте с финскими властями, пограничной службой... Финляндия вчера проинформировала Еврокомиссию по принятым мерам на границе с Россией", - сообщил представитель Еврокомиссии.
По его словам, государства-члены ЕС должны охранять внешние границы ЕС, и сами "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав.
"Еврокомиссия совместно с профильными агентствами готова оказать помощь государствам в охране внешних границ", - сообщил Виганд.
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее