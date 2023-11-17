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Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии - РИА Новости, 17.11.2023
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14:21 17.11.2023 (обновлено: 14:34 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/granitsa-1910086604.html
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии - РИА Новости, 17.11.2023
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии
Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах, принимаемых на границах с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с РФ, контактирует... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:21
2023-11-17T14:34
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах, принимаемых на границах с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с РФ, контактирует с властями по охране внешних границ ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Комиссии Кристиан Виганд.Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться."Еврокомиссия констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в контакте с финскими властями, пограничной службой... Финляндия вчера проинформировала Еврокомиссию по принятым мерам на границе с Россией", - сообщил представитель Еврокомиссии.По его словам, государства-члены ЕС должны охранять внешние границы ЕС, и сами "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав."Еврокомиссия совместно с профильными агентствами готова оказать помощь государствам в охране внешних границ", - сообщил Виганд.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии

В ЕК заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе РФ и Финляндии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Финляндия проинформировала Еврокомиссию о мерах, принимаемых на границах с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией на границах Финляндии с РФ, контактирует с властями по охране внешних границ ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Комиссии Кристиан Виганд.
Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
"Еврокомиссия констатирует увеличение числа просителей убежища, прибывающих из РФ в Финляндию. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся в контакте с финскими властями, пограничной службой... Финляндия вчера проинформировала Еврокомиссию по принятым мерам на границе с Россией", - сообщил представитель Еврокомиссии.
По его словам, государства-члены ЕС должны охранять внешние границы ЕС, и сами "лучше могут определить, что для этого необходимо". При этом представитель ЕК указал на необходимость соблюдения основных прав.
"Еврокомиссия совместно с профильными агентствами готова оказать помощь государствам в охране внешних границ", - сообщил Виганд.
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