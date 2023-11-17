https://ria.ru/20231117/gospital-1910161418.html

Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске

Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске - РИА Новости, 17.11.2023

Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске

В Иркутске появится высокотехнологичный детский госпиталь, его строительство запланировано на 2025 год, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:14

2023-11-17T18:14

2023-11-17T18:14

иркутская область

иркутск

иркутская область

россия

игорь кобзев

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70194/27/701942701_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_2ff2a0bf72e1bd138f783cbedf7cd082.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутске появится высокотехнологичный детский госпиталь, его строительство запланировано на 2025 год, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия". Он отметил, что проект уже находится на завершающей стадии. По его словам, в медицине много проблем и задач, но есть и безусловные успехи. Например, в сфере детской медицины. "В Иркутске сегодня реализуются научные проекты мирового уровня, проводятся уникальные операции. В декабре 2022 года в детской областной больнице впервые в России начали массово оперировать маленьких пациентов с помощью робот-ассистированного комплекса. Благодаря ювелирной работе хирургов, с помощью современных микроинструментов, у детей нет осложнений после операции. На сегодня выполнено уже более 50 таких операций. Представляете, нигде в мире на подобном оборудовании операции детям еще не проводят! А мы, в России, в Иркутске, проводим!" - сказал в ходе выступления Кобзев. Он добавил, что еще один повод для гордости – это ультрасложные высокотехнологичные операции по трансплантации органов. Хирурги Иркутской областной больницы, которой более 20 лет руководит кандидат медицинских наук Петр Дудин, отработали и уже поставили на поток операции по трансплантации печени. "С 2018 года, когда была выполнена первая операция, уже сделано 75 пересадок. А в этом году начата программа пересадки фрагментов печени от живого родственного донора. Выполнено четыре таких операции, причем одна проведена совместно со специалистами детской больницы ребенку, которому всего семь лет, - врачи провели пересадку от мамы. Теперь Иркутская область – один из трех регионов страны, где выполняют пересадку печени детям. В этом году иркутские врачи также впервые провели самостоятельно две операции по пересадке сердца", - пояснил Кобзев.

https://ria.ru/20231117/natsproekty-1910099505.html

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутск, иркутская область, россия, игорь кобзев, выставка-форум "россия"