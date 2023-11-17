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Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске - РИА Новости, 17.11.2023
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Иркутская область
 
18:14 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gospital-1910161418.html
Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске
Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске - РИА Новости, 17.11.2023
Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске
В Иркутске появится высокотехнологичный детский госпиталь, его строительство запланировано на 2025 год, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:14
2023-11-17T18:14
иркутская область
иркутск
иркутская область
россия
игорь кобзев
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутске появится высокотехнологичный детский госпиталь, его строительство запланировано на 2025 год, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия". Он отметил, что проект уже находится на завершающей стадии. По его словам, в медицине много проблем и задач, но есть и безусловные успехи. Например, в сфере детской медицины. "В Иркутске сегодня реализуются научные проекты мирового уровня, проводятся уникальные операции. В декабре 2022 года в детской областной больнице впервые в России начали массово оперировать маленьких пациентов с помощью робот-ассистированного комплекса. Благодаря ювелирной работе хирургов, с помощью современных микроинструментов, у детей нет осложнений после операции. На сегодня выполнено уже более 50 таких операций. Представляете, нигде в мире на подобном оборудовании операции детям еще не проводят! А мы, в России, в Иркутске, проводим!" - сказал в ходе выступления Кобзев. Он добавил, что еще один повод для гордости – это ультрасложные высокотехнологичные операции по трансплантации органов. Хирурги Иркутской областной больницы, которой более 20 лет руководит кандидат медицинских наук Петр Дудин, отработали и уже поставили на поток операции по трансплантации печени. "С 2018 года, когда была выполнена первая операция, уже сделано 75 пересадок. А в этом году начата программа пересадки фрагментов печени от живого родственного донора. Выполнено четыре таких операции, причем одна проведена совместно со специалистами детской больницы ребенку, которому всего семь лет, - врачи провели пересадку от мамы. Теперь Иркутская область – один из трех регионов страны, где выполняют пересадку печени детям. В этом году иркутские врачи также впервые провели самостоятельно две операции по пересадке сердца", - пояснил Кобзев.
https://ria.ru/20231117/natsproekty-1910099505.html
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иркутск, иркутская область, россия, игорь кобзев, выставка-форум "россия"
Иркутская область, Иркутск, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Выставка-форум "Россия"

Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Иркутск
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города России. Иркутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Иркутске появится высокотехнологичный детский госпиталь, его строительство запланировано на 2025 год, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе выступления на Международной выставке-форуме "Россия".
Он отметил, что проект уже находится на завершающей стадии. По его словам, в медицине много проблем и задач, но есть и безусловные успехи. Например, в сфере детской медицины.
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"
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Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Фигурист Илья Авербух и министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на Международной выставке-форуме Россия

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Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на свадебной церемонии в традициях Иркутской области

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На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

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РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Открытие Дня региона - презентация Омской области на Международной выставке-форуме Россия.

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12

Выставку посетили уже более миллиона человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

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РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12
"В Иркутске сегодня реализуются научные проекты мирового уровня, проводятся уникальные операции. В декабре 2022 года в детской областной больнице впервые в России начали массово оперировать маленьких пациентов с помощью робот-ассистированного комплекса. Благодаря ювелирной работе хирургов, с помощью современных микроинструментов, у детей нет осложнений после операции. На сегодня выполнено уже более 50 таких операций. Представляете, нигде в мире на подобном оборудовании операции детям еще не проводят! А мы, в России, в Иркутске, проводим!" - сказал в ходе выступления Кобзев.
Он добавил, что еще один повод для гордости – это ультрасложные высокотехнологичные операции по трансплантации органов. Хирурги Иркутской областной больницы, которой более 20 лет руководит кандидат медицинских наук Петр Дудин, отработали и уже поставили на поток операции по трансплантации печени.
"С 2018 года, когда была выполнена первая операция, уже сделано 75 пересадок. А в этом году начата программа пересадки фрагментов печени от живого родственного донора. Выполнено четыре таких операции, причем одна проведена совместно со специалистами детской больницы ребенку, которому всего семь лет, - врачи провели пересадку от мамы. Теперь Иркутская область – один из трех регионов страны, где выполняют пересадку печени детям. В этом году иркутские врачи также впервые провели самостоятельно две операции по пересадке сердца", - пояснил Кобзев.
Вид на жилую застройку на правом берегу реки Ангара в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Иркутская область реализует 12 нацпроектов при поддержке президента
Вчера, 15:08
 
Иркутская областьИркутскИркутская областьРоссияИгорь КобзевВыставка-форум "Россия"
 
 
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