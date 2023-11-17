Высокотехнологичный детский госпиталь построят в Иркутске
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.
Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.
Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.
Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.
В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.
В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.
На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.
Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.
Выставку посетили уже более миллиона человек.
На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.
На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.
Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.
В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.
На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.
Выставку посетили уже более миллиона человек.
На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.