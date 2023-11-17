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ГД одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gosduma-1910093812.html
ГД одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО
ГД одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО - РИА Новости, 17.11.2023
ГД одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении новую редакцию закона о занятости, уточняющую, что право на приоритетное трудоустройство имеют РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:51
2023-11-17T14:51
специальная военная операция на украине
общество
россия
валентина матвиенко
вячеслав володин
андрей исаев
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении новую редакцию закона о занятости, уточняющую, что право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники. Законопроект внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Госдума приняла законопроект в 1 чтении в марте. Согласно принятым ко второму чтению поправкам, чтобы получить статус безработного, необходимо согласовать индивидуальный план, который будет предложен сотрудниками службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд. Кроме того, закрепляются полномочия органов госвласти РФ. Например, разработка и реализация госполитики в сфере занятости населения, утверждение порядка осуществления социальных выплат безработным гражданам и другим категориям, регистрация граждан в целях поиска подходящей работы, а также регистрация безработных граждан и другие. Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений. Поправками изменили размер пособия по безработице. Сначала оно должно было приравниваться к МРОТ. Но было решено установить, что пособие будут ежегодно индексировать с 1 февраля на уровень инфляции. Указанный размер пособия для безработных граждан составит: в первые 3 месяца периода выплаты пособия по безработице – 12 792 рубля, в следующие 3 месяца периода выплаты пособия по безработице – 5 000 рублей. Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1 500 рублей. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, увеличиваются на размер районного коэффициента. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений. Ранее новеллу о платформенной занятости планировалось добавить в основной законопроект о занятости, но после принятия инициативы в первом чтении было решено создать новый проект, регулирующий платформенную занятость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по труду Андрей Исаев("Единая Россия").
https://ria.ru/20231117/sistema-1910056256.html
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общество, россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, андрей исаев, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Андрей Исаев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
ГД одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Госдума одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении новую редакцию закона о занятости, уточняющую, что право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники.
Законопроект внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Госдума приняла законопроект в 1 чтении в марте.
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Согласно принятым ко второму чтению поправкам, чтобы получить статус безработного, необходимо согласовать индивидуальный план, который будет предложен сотрудниками службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.
Кроме того, закрепляются полномочия органов госвласти РФ. Например, разработка и реализация госполитики в сфере занятости населения, утверждение порядка осуществления социальных выплат безработным гражданам и другим категориям, регистрация граждан в целях поиска подходящей работы, а также регистрация безработных граждан и другие. Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
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Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений.
Поправками изменили размер пособия по безработице. Сначала оно должно было приравниваться к МРОТ. Но было решено установить, что пособие будут ежегодно индексировать с 1 февраля на уровень инфляции.
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Указанный размер пособия для безработных граждан составит: в первые 3 месяца периода выплаты пособия по безработице – 12 792 рубля, в следующие 3 месяца периода выплаты пособия по безработице – 5 000 рублей.
Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1 500 рублей. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, увеличиваются на размер районного коэффициента.
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В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.
Ранее новеллу о платформенной занятости планировалось добавить в основной законопроект о занятости, но после принятия инициативы в первом чтении было решено создать новый проект, регулирующий платформенную занятость, сообщил РИА Новости член комитета ГД по труду Андрей Исаев("Единая Россия").
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинАндрей ИсаевГосдума РФСовет Федерации РФФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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