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Беглов: Культурный форум в Петербурге стал "визиткой" многополярного мира - РИА Новости, 17.11.2023
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20:37 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/forum-1910189850.html
Беглов: Культурный форум в Петербурге стал "визиткой" многополярного мира
Беглов: Культурный форум в Петербурге стал "визиткой" многополярного мира - РИА Новости, 17.11.2023
Беглов: Культурный форум в Петербурге стал "визиткой" многополярного мира
Санкт-Петербургский международный культурный форум стал визитной карточкой многополярного мира, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:37
2023-11-17T20:37
санкт-петербургский международный культурный форум
россия
санкт-петербург
франция
татьяна голикова
владимир путин
александр беглов
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум стал визитной карточкой многополярного мира, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарном заседании IX Санкт- Петербургского международного культурного форума, которое провел президент России Владимир Путин. В пленарном заседании также приняли участие заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета Санкт‑Петербургского международного культурного форума Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, а также деятели культуры и искусства из России и более 70 государств мира. Более 50 государств представлены на форуме официальными делегациями, 34 страны направили своих министров культуры. Губернатор Санкт-Петербурга выразил особые слова благодарности тем, кто прибыл на форум вопреки официальной позиции западных государств. Среди них - представители Франции, Великобритании и других европейских стран. "Мы рады, что Петербург снова собрал нас всех вместе. Мы встречаемся в непростое для всего мира время. Но, как сказал наш президент, культура вне политики. Наш Международный культурный форум является визитной карточкой многополярного мира. Он получил название "Форум объединенных культур". Великие мыслители и деятели культуры учили нас уважать и ценить культуру других народов. Мы выступаем за мир, где никто никому не навязывает свою волю", - сказал Беглов. По его словам, широкая география участников подтверждает, что культура не имеет границ. Исторической миссией Петербурга со времен Петра I было объединение культур всех народов, в музеях и библиотеках города хранится культурное наследие всех эпох разных народов мира, их удалось сохранить даже в годы блокады Ленинграда. В настоящее время петербургские археологи, ученые и архитекторы восстанавливают древнюю Пальмиру в Сирии. "Мы очень рады иностранным студентам, которые учатся в Санкт‑Петербурге, артистам, деятелям культуры, ученым, которые приезжают в наш город. Они делятся своей национальной культурой и сближают наши народы", - отметил губернатор. Стартовавший накануне IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. По поручению президента России его тема определена как "История и современность в художественной культуре". Форум проходит в обновленном формате. В этом году он носит дополнительное название - Форум объединенных культур. Форум стал площадкой для обсуждения важнейших мировоззренческих вопросов, в числе которых взаимодействие культур в меняющемся мире, сохранение и приумножение традиционных ценностей, использование искусственного интеллекта в культуре и искусстве. Широкое участие в форуме принимают представители стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств.
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санкт-петербургский международный культурный форум, россия, санкт-петербург, франция, татьяна голикова, владимир путин, александр беглов, государственный эрмитаж, мариинский театр, снг
Санкт-Петербургский Международный культурный форум, Россия, Санкт-Петербург, Франция, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Александр Беглов, Государственный Эрмитаж, Мариинский театр, СНГ

Беглов: Культурный форум в Петербурге стал "визиткой" многополярного мира

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум стал визитной карточкой многополярного мира, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарном заседании IX Санкт- Петербургского международного культурного форума, которое провел президент России Владимир Путин.
В пленарном заседании также приняли участие заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета Санкт‑Петербургского международного культурного форума Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, а также деятели культуры и искусства из России и более 70 государств мира.
Более 50 государств представлены на форуме официальными делегациями, 34 страны направили своих министров культуры.
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"Мы рады, что Петербург снова собрал нас всех вместе. Мы встречаемся в непростое для всего мира время. Но, как сказал наш президент, культура вне политики. Наш Международный культурный форум является визитной карточкой многополярного мира. Он получил название "Форум объединенных культур". Великие мыслители и деятели культуры учили нас уважать и ценить культуру других народов. Мы выступаем за мир, где никто никому не навязывает свою волю", - сказал Беглов.
По его словам, широкая география участников подтверждает, что культура не имеет границ. Исторической миссией Петербурга со времен Петра I было объединение культур всех народов, в музеях и библиотеках города хранится культурное наследие всех эпох разных народов мира, их удалось сохранить даже в годы блокады Ленинграда. В настоящее время петербургские археологи, ученые и архитекторы восстанавливают древнюю Пальмиру в Сирии.
«
"Мы очень рады иностранным студентам, которые учатся в Санкт‑Петербурге, артистам, деятелям культуры, ученым, которые приезжают в наш город. Они делятся своей национальной культурой и сближают наши народы", - отметил губернатор.
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Стартовавший накануне IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. По поручению президента России его тема определена как "История и современность в художественной культуре". Форум проходит в обновленном формате. В этом году он носит дополнительное название - Форум объединенных культур. Форум стал площадкой для обсуждения важнейших мировоззренческих вопросов, в числе которых взаимодействие культур в меняющемся мире, сохранение и приумножение традиционных ценностей, использование искусственного интеллекта в культуре и искусстве. Широкое участие в форуме принимают представители стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств.
 
Санкт-Петербургский Международный культурный форумРоссияСанкт-ПетербургФранцияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинАлександр БегловГосударственный ЭрмитажМариинский театрСНГ
 
 
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