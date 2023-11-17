Беглов: Культурный форум в Петербурге стал "визиткой" многополярного мира
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум стал визитной карточкой многополярного мира, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарном заседании IX Санкт- Петербургского международного культурного форума, которое провел президент России Владимир Путин.
В пленарном заседании также приняли участие заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета Санкт‑Петербургского международного культурного форума Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель - директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, а также деятели культуры и искусства из России и более 70 государств мира.
Более 50 государств представлены на форуме официальными делегациями, 34 страны направили своих министров культуры.
Губернатор Санкт-Петербурга выразил особые слова благодарности тем, кто прибыл на форум вопреки официальной позиции западных государств. Среди них - представители Франции, Великобритании и других европейских стран.
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"Мы рады, что Петербург снова собрал нас всех вместе. Мы встречаемся в непростое для всего мира время. Но, как сказал наш президент, культура вне политики. Наш Международный культурный форум является визитной карточкой многополярного мира. Он получил название "Форум объединенных культур". Великие мыслители и деятели культуры учили нас уважать и ценить культуру других народов. Мы выступаем за мир, где никто никому не навязывает свою волю", - сказал Беглов.
По его словам, широкая география участников подтверждает, что культура не имеет границ. Исторической миссией Петербурга со времен Петра I было объединение культур всех народов, в музеях и библиотеках города хранится культурное наследие всех эпох разных народов мира, их удалось сохранить даже в годы блокады Ленинграда. В настоящее время петербургские археологи, ученые и архитекторы восстанавливают древнюю Пальмиру в Сирии.
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"Мы очень рады иностранным студентам, которые учатся в Санкт‑Петербурге, артистам, деятелям культуры, ученым, которые приезжают в наш город. Они делятся своей национальной культурой и сближают наши народы", - отметил губернатор.
Стартовавший накануне IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией. По поручению президента России его тема определена как "История и современность в художественной культуре". Форум проходит в обновленном формате. В этом году он носит дополнительное название - Форум объединенных культур. Форум стал площадкой для обсуждения важнейших мировоззренческих вопросов, в числе которых взаимодействие культур в меняющемся мире, сохранение и приумножение традиционных ценностей, использование искусственного интеллекта в культуре и искусстве. Широкое участие в форуме принимают представители стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств.