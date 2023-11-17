https://ria.ru/20231117/evropa-1909995367.html

"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен

"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.11.2023

"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен

Конфликт на Ближнем Востоке положил конец идее главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "геополитической Европе", заявила бывший советник еврокомиссара по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T07:01

2023-11-17T07:01

2023-11-17T11:35

в мире

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израиль

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натали точчи

жозеп боррель

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке положил конец идее главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "геополитической Европе", заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи в статье для американского издания Politico."Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать "геополитическая Европа". Ближний Восток показал, что ей (геополитической Европе. — Прим. ред.) конец", — считает аналитик.Точчи отметила, что "геополитическая Еврокомиссия" была амбициозным проектом главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.По мнению экс-советника Борреля, война на Ближнем Востоке раскрыла "мучительную правду" о разделенном состоянии Европы. В частности, конфликт в секторе Газа показал, что вопрос независимости Палестины нельзя игнорировать, считает эксперт.Также Точчи выразила мнение, что у ЕС есть рычаги влияния на обе стороны конфликта, но чиновники боятся их использовать. "Мы предпочитаем грызню друг с другом, пока Газа горит", — резюмировала аналитик.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html

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в мире, европа, израиль, ближний восток, урсула фон дер ляйен, натали точчи, жозеп боррель, хамас, еврокомиссия, евросоюз