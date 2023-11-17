https://ria.ru/20231117/evropa-1909995367.html
"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен
"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.11.2023
"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен
Конфликт на Ближнем Востоке положил конец идее главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "геополитической Европе", заявила бывший советник еврокомиссара по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T07:01
2023-11-17T07:01
2023-11-17T11:35
в мире
европа
израиль
ближний восток
урсула фон дер ляйен
натали точчи
жозеп боррель
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке положил конец идее главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о "геополитической Европе", заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи в статье для американского издания Politico."Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать "геополитическая Европа". Ближний Восток показал, что ей (геополитической Европе. — Прим. ред.) конец", — считает аналитик.Точчи отметила, что "геополитическая Еврокомиссия" была амбициозным проектом главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.По мнению экс-советника Борреля, война на Ближнем Востоке раскрыла "мучительную правду" о разделенном состоянии Европы. В частности, конфликт в секторе Газа показал, что вопрос независимости Палестины нельзя игнорировать, считает эксперт.Также Точчи выразила мнение, что у ЕС есть рычаги влияния на обе стороны конфликта, но чиновники боятся их использовать. "Мы предпочитаем грызню друг с другом, пока Газа горит", — резюмировала аналитик.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231114/syurrealizm-1909276049.html
европа
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66dbeedd7194c438ef4c2d694573fa18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, израиль, ближний восток, урсула фон дер ляйен, натали точчи, жозеп боррель, хамас, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Израиль, Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Натали Точчи, Жозеп Боррель, ХАМАС, Еврокомиссия, Евросоюз
"Ей конец". В Италии жестко высказались об амбициях фон дер Ляйен
Экс-советник Борреля Точчи: конфликт в Израиле положил конец идее фон дер Ляйен