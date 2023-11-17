https://ria.ru/20231117/erdogan-1910191837.html
Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием
Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием - РИА Новости, 17.11.2023
Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием
Израиль обладает ядерным оружием, однако не признает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:54
2023-11-17T20:54
2023-11-17T21:30
в мире
израиль
турция
тель-авив
реджеп тайип эрдоган
олаф шольц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
СТАМБУЛ, 17 ноя — РИА Новости. Израиль обладает ядерным оружием, однако не признает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине."Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь", — сказал он.Эрдоган также отметил, что в результате израильской операции от сектора Газа ничего не осталось. По его словам, погибли 13 тысяч палестинцев, включая женщин, детей и пожилых людей. Президент Турции заявил, что поддерживает обмен пленными между ХАМАС и Тель-Авивом, однако добавил, что "в руках Израиля заложников во много раз больше". Он подчеркнул, что не замечать это было бы несправедливо.В начале ноября министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях правительства.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, среди них — пять тысяч детей. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231115/peskov-1909559564.html
https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910062035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, тель-авив, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Тель-Авив, Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием
Эрдоган обвинил Израиль во лжи и нежелании признать наличие ядерного оружия
СТАМБУЛ, 17 ноя — РИА Новости. Израиль обладает ядерным оружием, однако не признает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
«
"Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь", — сказал он.
Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС
Эрдоган также отметил, что в результате израильской операции от сектора Газа ничего не осталось. По его словам, погибли 13 тысяч палестинцев, включая женщин, детей и пожилых людей.
Президент Турции заявил, что поддерживает обмен пленными между ХАМАС
и Тель-Авивом
, однако добавил, что "в руках Израиля заложников во много раз больше". Он подчеркнул, что не замечать это было бы несправедливо.
В начале ноября министр по делам Иерусалима
и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
отстранил его от участия в заседаниях правительства.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины
, но появилось только израильское.
Израиль заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС
из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, среди них — пять тысяч детей. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.