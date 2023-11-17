https://ria.ru/20231117/erdogan-1910191837.html

Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием

Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием - РИА Новости, 17.11.2023

Эрдоган обвинил Израиль в том, что он скрывает обладание ядерным оружием

Израиль обладает ядерным оружием, однако не признает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:54

2023-11-17T20:54

2023-11-17T21:30

в мире

израиль

турция

тель-авив

реджеп тайип эрдоган

олаф шольц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 17 ноя — РИА Новости. Израиль обладает ядерным оружием, однако не признает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине."Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут "да". Потому что они очень хорошо используют ложь", — сказал он.Эрдоган также отметил, что в результате израильской операции от сектора Газа ничего не осталось. По его словам, погибли 13 тысяч палестинцев, включая женщин, детей и пожилых людей. Президент Турции заявил, что поддерживает обмен пленными между ХАМАС и Тель-Авивом, однако добавил, что "в руках Израиля заложников во много раз больше". Он подчеркнул, что не замечать это было бы несправедливо.В начале ноября министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях правительства.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, среди них — пять тысяч детей. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231115/peskov-1909559564.html

https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910062035.html

израиль

турция

тель-авив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, турция, тель-авив, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году