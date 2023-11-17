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СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
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15:30 17.11.2023 (обновлено: 15:34 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ekspertiza-1910105128.html
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани
Следствие даст оценку действиям физических или юридических лиц только после комплексной строительно-технической экспертизы частично обрушившегося дома в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:30
2023-11-17T15:34
обрушение дома в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Следствие даст оценку действиям физических или юридических лиц только после комплексной строительно-технической экспертизы частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил руководитель управления СК РФ по Астраханской области Ибрагим Могушков. "По словам… Могушкова, дать оценку действиям физических или юридических лиц можно только по результатам комплексной строительно-технической экспертизы и уже после этого выдвигать версии о причинах случившегося", - говорится в сообщении администрации губернатора региона по итогам оперативного совещания. Отмечается, что из Москвы прибывают эксперты-криминалисты. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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обрушение дома в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия, астраханская область
Обрушение дома в Астрахани, Следственный комитет России (СК РФ), Астрахань, Происшествия, Астраханская область
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани

СК выдвинет версии обрушения после технической экспертизы дома в Астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Следствие даст оценку действиям физических или юридических лиц только после комплексной строительно-технической экспертизы частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил руководитель управления СК РФ по Астраханской области Ибрагим Могушков.
«
"По словам… Могушкова, дать оценку действиям физических или юридических лиц можно только по результатам комплексной строительно-технической экспертизы и уже после этого выдвигать версии о причинах случившегося", - говорится в сообщении администрации губернатора региона по итогам оперативного совещания.
Отмечается, что из Москвы прибывают эксперты-криминалисты.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
Обрушение части жилого дома в Астрахани
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
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1 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

Сотрудники МЧС РФ, скорой медицинской помощи и полиции работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
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2 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В результате повреждения получили несущие конструкции.

Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
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3 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

При обрушении погибла женщина.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
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4 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим ЧС.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
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5 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
1 из 6

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
2 из 6

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
3 из 6

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
4 из 6

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
Обрушение дома в АстраханиСледственный комитет России (СК РФ)АстраханьПроисшествияАстраханская область
 
 
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