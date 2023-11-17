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СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани
Следствие даст оценку действиям физических или юридических лиц только после комплексной строительно-технической экспертизы частично обрушившегося дома в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:30
2023-11-17T15:30
2023-11-17T15:34
обрушение дома в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Следствие даст оценку действиям физических или юридических лиц только после комплексной строительно-технической экспертизы частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил руководитель управления СК РФ по Астраханской области Ибрагим Могушков. "По словам… Могушкова, дать оценку действиям физических или юридических лиц можно только по результатам комплексной строительно-технической экспертизы и уже после этого выдвигать версии о причинах случившегося", - говорится в сообщении администрации губернатора региона по итогам оперативного совещания. Отмечается, что из Москвы прибывают эксперты-криминалисты. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-17T15:30
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обрушение дома в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия, астраханская область
Обрушение дома в Астрахани, Следственный комитет России (СК РФ), Астрахань, Происшествия, Астраханская область
СК выдвинет версии обрушения после экспертизы дома в Астрахани
СК выдвинет версии обрушения после технической экспертизы дома в Астрахани