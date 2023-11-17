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Обрушение части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
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09:49 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/obrushenie-1910013935.html
Обрушение части жилого дома в Астрахани
Обрушение части жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
Обрушение части жилого дома в Астрахани
В Астрахани обрушилась часть жилого дома. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:49
2023-11-17T09:49
фото
астрахань
обрушение дома в астрахани
происшествия
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В Астрахани обрушилась часть жилого дома. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Происшествия

Обрушение части жилого дома в Астрахани

Читать ria.ru в
В Астрахани обрушилась часть жилого дома. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
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1 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

Сотрудники МЧС РФ, скорой медицинской помощи и полиции работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
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2 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В результате повреждения получили несущие конструкции.

Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
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3 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

При обрушении погибла женщина.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
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4 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим ЧС.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
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© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
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6 из 6
 
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