Обрушение части жилого дома в Астрахани

В Астрахани обрушилась часть жилого дома. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк
Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.
Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.
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© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк
По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.
По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.
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© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк
В результате повреждения получили несущие конструкции.
В результате повреждения получили несущие конструкции.
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При обрушении погибла женщина.
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В регионе ввели режим ЧС.
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© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк
Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.
Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.
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