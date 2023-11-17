https://ria.ru/20231117/ege-1910104925.html
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год - РИА Новости, 17.11.2023
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:30
2023-11-17T15:30
2023-11-17T16:57
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59b1708a37127e7dda23aaf42779ec28.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Для лиц, указанных в пунктах 6, 8 и 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, <...> за исключением выпускников прошлых лет: 23 мая (четверг) — география, литература, химия", — говорится в документе.Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:Резервные дни намечены на период с 20 июня по 1 июля.Кроме того, в проекте указаны даты досрочного проведения экзаменов:Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.Помимо этого, предусмотрен дополнительный период для сдачи ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.Минпросвещения и Рособрнадзор также опубликовали проекты расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Как уточняется, основной период ОГЭ пройдет с 24 мая по 14 июня. Резервные дни — с 24 июня по 2 июля. Досрочный период начнется 23 апреля и завершится 21 мая (включая резервные дни). В дополнительные сроки экзамен можно будет сдать с 3 по 24 сентября.
https://ria.ru/20231116/ege-1909959513.html
https://ria.ru/20231107/ege-1907882687.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9fd9e046a532f59eb69f2a18d1acfb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
ЕГЭ в России в 2024 году начнется 23 мая
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта
расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Для лиц, указанных в пунктах 6, 8 и 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, <...> за исключением выпускников прошлых лет: 23 мая (четверг) — география, литература, химия", — говорится в документе.
Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:
- 28 мая — русский язык;
- 31 мая — математика;
- 4 июня — обществознание;
- 7 и 8 июня — информатика;
- 10 июня — история и физика;
- 13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;
- 17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.
Резервные дни намечены на период с 20 июня по 1 июля.
Рособрнадзор переведет все системы ЕГЭ на отечественное ПО
Кроме того, в проекте указаны даты досрочного проведения экзаменов:
- 22 марта — география и литература;
- 26 марта — русский язык;
- 29 марта — базовая и профильная математика;
- 2 апреля — биология, физика и письменный экзамен по иностранному языку;
- 5 апреля — устный экзамен по иностранному языку;
- 9 апреля — информатика и обществознание;
- 12 апреля — история и химия.
Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.
Помимо этого, предусмотрен дополнительный период для сдачи ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.
Минпросвещения и Рособрнадзор также опубликовали проекты расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.
Как уточняется, основной период ОГЭ пройдет с 24 мая по 14 июня. Резервные дни — с 24 июня по 2 июля. Досрочный период начнется 23 апреля и завершится 21 мая (включая резервные дни). В дополнительные сроки экзамен можно будет сдать с 3 по 24 сентября.
Рособрнадзор ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников