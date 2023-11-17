https://ria.ru/20231117/ege-1910104925.html

Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год

Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год - РИА Новости, 17.11.2023

Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год

ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:30

2023-11-17T15:30

2023-11-17T16:57

единый государственный экзамен (егэ)

россия

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов."Для лиц, указанных в пунктах 6, 8 и 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, <...> за исключением выпускников прошлых лет: 23 мая (четверг) — география, литература, химия", — говорится в документе.Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:Резервные дни намечены на период с 20 июня по 1 июля.Кроме того, в проекте указаны даты досрочного проведения экзаменов:Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.Помимо этого, предусмотрен дополнительный период для сдачи ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.Минпросвещения и Рособрнадзор также опубликовали проекты расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Как уточняется, основной период ОГЭ пройдет с 24 мая по 14 июня. Резервные дни — с 24 июня по 2 июля. Досрочный период начнется 23 апреля и завершится 21 мая (включая резервные дни). В дополнительные сроки экзамен можно будет сдать с 3 по 24 сентября.

https://ria.ru/20231116/ege-1909959513.html

https://ria.ru/20231107/ege-1907882687.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)