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Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни - РИА Новости, 17.11.2023
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19:56 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/covid-1910181985.html
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни - РИА Новости, 17.11.2023
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни
Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:56
2023-11-17T19:56
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рбк (медиагруппа)
коронавирус covid-19
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить", - сказала Попова в интервью РБК. По ее словам, коронавирус очень негативно воздействует на иммунную систему, даже когда люди болели легко.
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рбк (медиагруппа), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РБК (медиагруппа), Коронавирус COVID-19
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни

Попова: COVID-19 негативно воздействует на организм, и может жить после болезни

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить", - сказала Попова в интервью РБК.
По ее словам, коронавирус очень негативно воздействует на иммунную систему, даже когда люди болели легко.
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Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РБК (медиагруппа)Коронавирус COVID-19
 
 
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