https://ria.ru/20231117/covid-1910181985.html

Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни

Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни - РИА Новости, 17.11.2023

Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни

Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:56

2023-11-17T19:56

2023-11-17T19:56

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рбк (медиагруппа)

коронавирус covid-19

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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить", - сказала Попова в интервью РБК. По ее словам, коронавирус очень негативно воздействует на иммунную систему, даже когда люди болели легко.

https://ria.ru/20231114/kovid-1909401829.html

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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рбк (медиагруппа), коронавирус covid-19