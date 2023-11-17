https://ria.ru/20231117/covid-1910181985.html
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни - РИА Новости, 17.11.2023
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни
Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:56
2023-11-17T19:56
2023-11-17T19:56
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рбк (медиагруппа)
коронавирус covid-19
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МОСКВА. 17 ноя - РИА Новости. Вирус COVID-19 негативно воздействует на иммунную систему, и может жить после болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм, он может там жить", - сказала Попова в интервью РБК. По ее словам, коронавирус очень негативно воздействует на иммунную систему, даже когда люди болели легко.
https://ria.ru/20231114/kovid-1909401829.html
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рбк (медиагруппа), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), РБК (медиагруппа), Коронавирус COVID-19
Попова: вирус COVID-19 может жить в организме и после болезни
Попова: COVID-19 негативно воздействует на организм, и может жить после болезни