https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1909986276.html

Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ

Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023

Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ

Российские беспилотники "Орлан" в зоне спецоперации получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им в ходе разведывательных полетов автоматически... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:38

2023-11-17T03:38

2023-11-17T03:38

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российские беспилотники "Орлан" в зоне спецоперации получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им в ходе разведывательных полетов автоматически распознавать военную технику войск Украины, в том числе натовские образцы, сообщил РИА Новости информированный источник. "Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта – нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полетов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что новая система точно определяет типы техники примерно в 90% случаев, "это очень хороший показатель". Источник добавил, что "новая система повышает оперативность поражения украинских военных объектов". Как заявлял в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу, поставки разведывательных дронов "Орлан-10" и "Орлан-30" в Вооруженные силы РФ выросли в 53 раза. Он отмечал, что "Орланы" работают в зоне СВО круглосуточно и очень эффективно. "Орлан" - российский многоцелевой беспилотник. Максимальная взлетная масса аппарата в варианте "Орлан-10", согласно открытым данным, составляет 18 килограммов, максимальный вес полезной нагрузки - 3 килограмма. Дрон может летать в диапазоне скоростей 70-150 километров в час, имеет максимальную продолжительность полета 10 часов и максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью связи с бортом). И "Орлан-10", и "Орлан-30" предназначены для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Однако "Орлан-30", в отличие от "Орлана-10", имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, что позволяет дрону подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, в том числе управляемых артиллерийских снарядов.

https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html

https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801745.html

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безопасность, технологии, украина, россия, сергей шойгу