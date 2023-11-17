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Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1909986276.html
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ
Российские беспилотники "Орлан" в зоне спецоперации получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им в ходе разведывательных полетов автоматически... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:38
2023-11-17T03:38
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российские беспилотники "Орлан" в зоне спецоперации получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им в ходе разведывательных полетов автоматически распознавать военную технику войск Украины, в том числе натовские образцы, сообщил РИА Новости информированный источник. "Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта – нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полетов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что новая система точно определяет типы техники примерно в 90% случаев, "это очень хороший показатель". Источник добавил, что "новая система повышает оперативность поражения украинских военных объектов". Как заявлял в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу, поставки разведывательных дронов "Орлан-10" и "Орлан-30" в Вооруженные силы РФ выросли в 53 раза. Он отмечал, что "Орланы" работают в зоне СВО круглосуточно и очень эффективно. "Орлан" - российский многоцелевой беспилотник. Максимальная взлетная масса аппарата в варианте "Орлан-10", согласно открытым данным, составляет 18 килограммов, максимальный вес полезной нагрузки - 3 килограмма. Дрон может летать в диапазоне скоростей 70-150 километров в час, имеет максимальную продолжительность полета 10 часов и максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью связи с бортом). И "Орлан-10", и "Орлан-30" предназначены для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Однако "Орлан-30", в отличие от "Орлана-10", имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, что позволяет дрону подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, в том числе управляемых артиллерийских снарядов.
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
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безопасность, технологии, украина, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Сергей Шойгу
Источник рассказал, как российские беспилотники распознают технику ВСУ

Беспилотники "Орлан" в зоне СВО распознают технику ВСУ с помощью нейросети

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российские беспилотники "Орлан" в зоне спецоперации получили элементы искусственного интеллекта, позволяющие им в ходе разведывательных полетов автоматически распознавать военную технику войск Украины, в том числе натовские образцы, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов "Орлан" получила элементы искусственного интеллекта – нейросеть, которая позволяет им в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полетов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что новая система точно определяет типы техники примерно в 90% случаев, "это очень хороший показатель".
Источник добавил, что "новая система повышает оперативность поражения украинских военных объектов".
Как заявлял в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу, поставки разведывательных дронов "Орлан-10" и "Орлан-30" в Вооруженные силы РФ выросли в 53 раза. Он отмечал, что "Орланы" работают в зоне СВО круглосуточно и очень эффективно.
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"Орлан" - российский многоцелевой беспилотник. Максимальная взлетная масса аппарата в варианте "Орлан-10", согласно открытым данным, составляет 18 килограммов, максимальный вес полезной нагрузки - 3 килограмма. Дрон может летать в диапазоне скоростей 70-150 километров в час, имеет максимальную продолжительность полета 10 часов и максимальный радиус действий 100 километров (ограничен дальностью связи с бортом).
И "Орлан-10", и "Орлан-30" предназначены для ведения разведки и обеспечения ударов авиации, артиллерии и иных огневых и ударных средств. Однако "Орлан-30", в отличие от "Орлана-10", имеет на борту лазерный дальномер-целеуказатель, что позволяет дрону подсвечивать цели лазерным лучом и обеспечивать наведение высокоточных боеприпасов, в том числе управляемых артиллерийских снарядов.
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