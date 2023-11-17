https://ria.ru/20231117/bayden-1910040251.html

"Скандально": Пушков оценил провал Байдена после встречи с Си Цзиньпином

"Скандально": Пушков оценил провал Байдена после встречи с Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.11.2023

"Скандально": Пушков оценил провал Байдена после встречи с Си Цзиньпином

Слова президента США Джо Байдена о лидере КНР Си Цзиньпине демонстрируют попытки утвердить превосходство Америки над Китаем, написал сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:37

2023-11-17T11:37

2023-11-17T11:37

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о лидере КНР Си Цзиньпине демонстрируют попытки утвердить превосходство Америки над Китаем, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Американский лидер заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином "не изменил мнение о нем как о диктаторе"."Почему заявление Байдена о Си столь скандально <…>? Дело не только в том, что оно прозвучало сразу после вежливых переговоров глав двух стран. <…> Дело в том, что Байден таким образом как бы пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем. И собственное превосходство над китайским лидером. Мол, мы, США — демократия, а там у них "диктатура". Мы, США, имеем право давать такие оценки, а они — нет. Мы, США, определяем, кто есть кто в мире", — отметил он.Пушков также подчеркнул, что США не имеют морального превосходства, поскольку по их вине погибли и продолжают гибнуть сотни тысяч людей, а миллионы стали беженцами. По его мнению, именно Китай в праве "раздавать моральные оценки США".Ранее президент США провел встречу с председателем КНР в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров.

https://ria.ru/20231116/blinken-1909874630.html

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китай

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