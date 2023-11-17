https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada - РИА Новости, 17.11.2023
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada
“АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:14
2023-11-17T08:14
2023-11-17T08:14
россия
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
renault
lada vesta
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. “АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума “Транспорт России”. В октябре “АвтоВАЗ” продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тысячи, отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - рост на 72,8%. "К концу года мы подошли к тому, что спрос активизировался. Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на курс рубля – хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения – тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь - 37 500”, - рассказал Соколов. “Пока мы движемся чуть ниже плана, но как правило к концу - таков обычай дилерских продаж - они догоняющим темпом обычно наверстывают”, - добавил он. Соколов также отметил, что относительно производства - план чуть выше. Здесь “АвтоВАЗ” идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять. Он также уточнил, что компания вышла на высокие производственные показатели, каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231115/gana-1909506141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault, lada vesta, renault clio, авто
Россия, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault, Lada Vesta, Renault Clio, Авто
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada
“АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в России 37,5 тысячи автомобилей Lada
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. “АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума “Транспорт России”.
В октябре “АвтоВАЗ” продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тысячи, отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - рост на 72,8%.
"К концу года мы подошли к тому, что спрос активизировался. Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на курс рубля – хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения – тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь - 37 500”, - рассказал Соколов.
“Пока мы движемся чуть ниже плана, но как правило к концу - таков обычай дилерских продаж - они догоняющим темпом обычно наверстывают”, - добавил он.
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Соколов также отметил, что относительно производства - план чуть выше. Здесь “АвтоВАЗ” идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять. Он также уточнил, что компания вышла на высокие производственные показатели, каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в " АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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