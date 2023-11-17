https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html

“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada

“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada - РИА Новости, 17.11.2023

“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada

“АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:14

2023-11-17T08:14

2023-11-17T08:14

россия

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

renault

lada vesta

renault clio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878662963_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_502d07ef0cf46f5e935d167450645dc9.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. “АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума “Транспорт России”. В октябре “АвтоВАЗ” продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тысячи, отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - рост на 72,8%. "К концу года мы подошли к тому, что спрос активизировался. Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на курс рубля – хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения – тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь - 37 500”, - рассказал Соколов. “Пока мы движемся чуть ниже плана, но как правило к концу - таков обычай дилерских продаж - они догоняющим темпом обычно наверстывают”, - добавил он. Соколов также отметил, что относительно производства - план чуть выше. Здесь “АвтоВАЗ” идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять. Он также уточнил, что компания вышла на высокие производственные показатели, каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231115/gana-1909506141.html

https://ria.ru/20230929/eksport-1899333600.html

россия

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault, lada vesta, renault clio, авто