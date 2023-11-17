Рейтинг@Mail.ru
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada - РИА Новости, 17.11.2023
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada
“АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:14
2023-11-17T08:14
россия
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
renault
lada vesta
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878662963_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_502d07ef0cf46f5e935d167450645dc9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. “АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума “Транспорт России”. В октябре “АвтоВАЗ” продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тысячи, отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - рост на 72,8%. "К концу года мы подошли к тому, что спрос активизировался. Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на курс рубля – хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения – тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь - 37 500”, - рассказал Соколов. “Пока мы движемся чуть ниже плана, но как правило к концу - таков обычай дилерских продаж - они догоняющим темпом обычно наверстывают”, - добавил он. Соколов также отметил, что относительно производства - план чуть выше. Здесь “АвтоВАЗ” идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять. Он также уточнил, что компания вышла на высокие производственные показатели, каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231115/gana-1909506141.html
https://ria.ru/20230929/eksport-1899333600.html
россия
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878662963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22df77ee46c9bc6a1c164130aab33682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault, lada vesta, renault clio, авто
Россия, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault, Lada Vesta, Renault Clio, Авто
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada

“АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в России 37,5 тысячи автомобилей Lada

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada X-Cross 5
Автомобиль Lada X-Cross 5
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada X-Cross 5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. “АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума “Транспорт России”.
В октябре “АвтоВАЗ” продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тысячи, отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года - рост на 72,8%.
"К концу года мы подошли к тому, что спрос активизировался. Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на курс рубля – хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения – тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь - 37 500”, - рассказал Соколов.
“Пока мы движемся чуть ниже плана, но как правило к концу - таков обычай дилерских продаж - они догоняющим темпом обычно наверстывают”, - добавил он.
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Гане ведут переговоры с "АвтоВАЗом" по локализации производства
15 ноября, 07:43
Соколов также отметил, что относительно производства - план чуть выше. Здесь “АвтоВАЗ” идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять. Он также уточнил, что компания вышла на высокие производственные показатели, каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada X-Cross на выставке
В "АвтоВАЗе" рассказали, сколько поставят машин за границу
29 сентября, 05:17
 
РоссияТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗRenaultLada VestaRenault ClioАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала