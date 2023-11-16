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Семья японских журавлей из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике

Семья японских журавлей из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике - РИА Новости, 16.11.2023

Семья японских журавлей из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике

Японская краснокнижная журавлиха Снежинка со своей семьей — Снеговиком и птенцом Алимом из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике Ляохэкоу, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:29

2023-11-16T10:29

2023-11-16T11:22

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Японская краснокнижная журавлиха Снежинка со своей семьей — Снеговиком и птенцом Алимом из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике Ляохэкоу, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в Telegram-канале. "Так же, как и Хинганский заповедник, и Муравьевский парк. Но с китайским размахом. Особенность биологии журавлей в том, что они возвращаются гнездиться в свои родные места, туда, где они родились. Поэтому крайне важно поддерживать разведение и реинтродукцию японских журавлей у нас, в Амурской области. Выпущенные птицы будут возвращаться к нам и увеличивать дикую популяцию журавлей нашего региона", — написал ученый.Он отметил, что в Ляохэкоу орнитологи занимаются не только охраной журавлей, но и вольерным разведением. Ранее Сасин сообщил, что Снежинка с семьей благополучно добрались до места зимовки. 11 ноября они прилетели на берег Желтого моря в дельте реки Ляохэ. Здесь на противоположных берегах расположены два заповедника: Ляохэкоу и Шуантай-Хэкоу. "Это одно из ключевых мест для зимовки многих наших птиц, в том числе японских и даурских журавлей. Особенностью этих мест еще является алый цвет прибрежных лугов. Это растение — соленая сведа, у которой красные побеги. Две предыдущие зимовки Снежинка провела здесь. Температура здесь сейчас минус пять градусов. Но в течении зимы она может варьировать от минус восьми до плюс восьми градусов. Для журавлей вполне комфортно", — отметил специалист.Путь на зимовку у журавлей занял 5,5 дня. Шестого ноября Снежинка, Подснежник и Алим вылетели с территории заказника "Муравьевский" в Приамурье и 11 ноября добрались до устья реки Ляохэ в провинции Ляонин. Из пяти с половиной дней путешествия в полете журавли провели 21 час. Они сделали три промежуточные остановки, провели на отдыхе четыре ночи и два дня. Общее расстояние перелета составило 1226 километров.

https://ria.ru/20231014/ptitsy-1902636663.html

https://ria.ru/20231114/aisty-1909279291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, ляонин, китай, в мире