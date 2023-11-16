Семья японских журавлей из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике
Японские журавли Снежинка, Снеговик и Алим будут зимовать в заповеднике Ляохэкоу
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Японская краснокнижная журавлиха Снежинка со своей семьей — Снеговиком и птенцом Алимом из Приамурья будет зимовать в китайском заповеднике Ляохэкоу, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в Telegram-канале.
"Так же, как и Хинганский заповедник, и Муравьевский парк. Но с китайским размахом. Особенность биологии журавлей в том, что они возвращаются гнездиться в свои родные места, туда, где они родились. Поэтому крайне важно поддерживать разведение и реинтродукцию японских журавлей у нас, в Амурской области. Выпущенные птицы будут возвращаться к нам и увеличивать дикую популяцию журавлей нашего региона", — написал ученый.
Он отметил, что в Ляохэкоу орнитологи занимаются не только охраной журавлей, но и вольерным разведением.
Ранее Сасин сообщил, что Снежинка с семьей благополучно добрались до места зимовки. 11 ноября они прилетели на берег Желтого моря в дельте реки Ляохэ. Здесь на противоположных берегах расположены два заповедника: Ляохэкоу и Шуантай-Хэкоу.
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"Это одно из ключевых мест для зимовки многих наших птиц, в том числе японских и даурских журавлей. Особенностью этих мест еще является алый цвет прибрежных лугов. Это растение — соленая сведа, у которой красные побеги. Две предыдущие зимовки Снежинка провела здесь. Температура здесь сейчас минус пять градусов. Но в течении зимы она может варьировать от минус восьми до плюс восьми градусов. Для журавлей вполне комфортно", — отметил специалист.
Путь на зимовку у журавлей занял 5,5 дня. Шестого ноября Снежинка, Подснежник и Алим вылетели с территории заказника "Муравьевский" в Приамурье и 11 ноября добрались до устья реки Ляохэ в провинции Ляонин.
Из пяти с половиной дней путешествия в полете журавли провели 21 час. Они сделали три промежуточные остановки, провели на отдыхе четыре ночи и два дня. Общее расстояние перелета составило 1226 километров.