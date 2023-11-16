https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909802040.html

Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор

Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор - РИА Новости, 16.11.2023

Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор

Никаких "украинских" условий для переговоров не существует, Владимир Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила за то, что он натворил с братским... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:42

2023-11-16T12:42

2023-11-16T12:42

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никаких "украинских" условий для переговоров не существует, Владимир Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила за то, что он натворил с братским украинским народом, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Зеленский разместил в соцсети запись своего общения с африканскими СМИ, где заявил, что необходимо окончание, а не заморозка конфликта, и что он хотел бы, чтобы это произошло на украинских условиях. "Его заявление - это полный бред, какие условия Украины? Он опять начинает мечтать, фантазер", - сказал парламентарий. Законодатель подчеркнул, что на условиях Украины - "значит, мы должны вернуться к границам 1991 года, я даже всерьез не рассматриваю этот разговор". По словам Джабарова, Зеленский "еще будет умолять, чтобы Россия его простила, но мы ему не простим то, что он натворил с братским народом Украины". Джабаров также считает, что спецоперация должна закончиться победой России на западных границах Украины. "Заморозить" конфликт - это просто отложить агрессию Украины по-новой. Я всегда говорю, что специальная военная операция должна закончиться на западных границах Украины, другого варианта нет", - заключил политик. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html

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