Рейтинг@Mail.ru
Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909802040.html
Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор
Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор - РИА Новости, 16.11.2023
Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор
Никаких "украинских" условий для переговоров не существует, Владимир Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила за то, что он натворил с братским... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:42
2023-11-16T12:42
политика
общество
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир джабаров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никаких "украинских" условий для переговоров не существует, Владимир Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила за то, что он натворил с братским украинским народом, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Зеленский разместил в соцсети запись своего общения с африканскими СМИ, где заявил, что необходимо окончание, а не заморозка конфликта, и что он хотел бы, чтобы это произошло на украинских условиях. "Его заявление - это полный бред, какие условия Украины? Он опять начинает мечтать, фантазер", - сказал парламентарий. Законодатель подчеркнул, что на условиях Украины - "значит, мы должны вернуться к границам 1991 года, я даже всерьез не рассматриваю этот разговор". По словам Джабарова, Зеленский "еще будет умолять, чтобы Россия его простила, но мы ему не простим то, что он натворил с братским народом Украины". Джабаров также считает, что спецоперация должна закончиться победой России на западных границах Украины. "Заморозить" конфликт - это просто отложить агрессию Украины по-новой. Я всегда говорю, что специальная военная операция должна закончиться на западных границах Украины, другого варианта нет", - заключил политик. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231114/es-1909274360.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_c7623438d21ff56452521d3fc90ad5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, общество, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Общество, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Зеленский будет умолять Москву, чтобы его простили, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: Зеленский будет умолять Россию, чтобы его простили

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никаких "украинских" условий для переговоров не существует, Владимир Зеленский еще будет умолять, чтобы Россия его простила за то, что он натворил с братским украинским народом, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Зеленский разместил в соцсети запись своего общения с африканскими СМИ, где заявил, что необходимо окончание, а не заморозка конфликта, и что он хотел бы, чтобы это произошло на украинских условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Тебе конец". Зеленскому посоветовали умерить пыл и обратиться к Путину
14 ноября, 05:59
«
"Его заявление - это полный бред, какие условия Украины? Он опять начинает мечтать, фантазер", - сказал парламентарий.
Законодатель подчеркнул, что на условиях Украины - "значит, мы должны вернуться к границам 1991 года, я даже всерьез не рассматриваю этот разговор".
По словам Джабарова, Зеленский "еще будет умолять, чтобы Россия его простила, но мы ему не простим то, что он натворил с братским народом Украины".
Джабаров также считает, что спецоперация должна закончиться победой России на западных границах Украины. "Заморозить" конфликт - это просто отложить агрессию Украины по-новой. Я всегда говорю, что специальная военная операция должна закончиться на западных границах Украины, другого варианта нет", - заключил политик.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает
Вчера, 08:00
 
ПолитикаОбществоРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала