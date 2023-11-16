https://ria.ru/20231116/vzryv-1909969634.html

Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты

Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты - РИА Новости, 16.11.2023

Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты

Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T22:47

2023-11-16T22:47

2023-11-16T23:18

происшествия

буйнакск

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."Сегодня, в 14:15 мск, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения, который, предположительно, получил в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, находясь в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска", — сказала собеседница агентства.По ее словам, взрыв не привел к разрушениям в доме, других пострадавших нет.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.В свою очередь, в мэрии сообщили, что Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905392101.html

буйнакск

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происшествия, буйнакск, республика дагестан