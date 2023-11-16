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Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты - РИА Новости, 16.11.2023
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22:47 16.11.2023 (обновлено: 23:18 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vzryv-1909969634.html
Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты
Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты - РИА Новости, 16.11.2023
Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты
Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:47
2023-11-16T23:18
происшествия
буйнакск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города."Сегодня, в 14:15 мск, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения, который, предположительно, получил в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, находясь в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска", — сказала собеседница агентства.По ее словам, взрыв не привел к разрушениям в доме, других пострадавших нет.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.В свою очередь, в мэрии сообщили, что Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.
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происшествия, буйнакск, республика дагестан
Происшествия, Буйнакск, Республика Дагестан
Замглавы города в Дагестане остался без кисти после взрыва гранаты

Замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть левой руки после взрыва гранаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Сегодня, в 14:15 мск, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения, который, предположительно, получил в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, находясь в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, взрыв не привел к разрушениям в доме, других пострадавших нет.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в мэрии сообщили, что Османов с 15 сентября по 1 июня 2024 года по семейным обстоятельствам находится в отпуске без денежного содержания.
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ПроисшествияБуйнакскРеспублика Дагестан
 
 
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