https://ria.ru/20231116/vystavka-1909899259.html

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика" - РИА Новости, 16.11.2023

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Миллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" стала жительница Пензы Светлана Сулейманова, ей подарят три билета на балет "Щелкунчик" в Большом... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:52

2023-11-16T17:52

2023-11-16T19:58

выставка-форум "россия"

россия

москва

пенза

большой театр

общество

выставка-форум "россия"

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Миллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" стала жительница Пензы Светлана Сулейманова, ей подарят три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости. Женщину поздравили заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и советник первого заместителя председателя Центробанка Ирина Романова. "Итак, друзья, Светлана Павловна Сулейманова стала миллионным посетителем выставки "Россия". Мы вручаем ей сертификат от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", от Банка России, павильона "Умные финансы" и Министерства культуры России. По нему вы получите три билета на спектакль — балет "Щелкунчик" в Большом театре", — объявили организаторы.Кроме того, партнеры оплатят проживание посетительницы при приезде в Москву для посещения спектакля."Вот такой подарок мне сделала моя семья на день рождения — поездку в Москву. А тут еще такое счастье!" — поделилась эмоциями Сулейманова. Банк России также подарил ей индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ — в музей "Золотая кладовая"."Для меня огромная честь от лица Министерства культуры вас пригласить на спектакль, который хотя бы раз в жизни мечтает посетить каждый человек. И у нас он проходит неделю перед Новым годом и неделю после Нового года на главной сцене главного театра страны. И конечно, мы будем вас рады видеть в Большом театре. Даты согласуем. Поэтому милости просим!" — сказала Преподобная.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231115/vystavka-1909696292.html

https://ria.ru/20231108/rossiya-1908132121.html

россия

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Миллионная посетительница международной выставки-форума "Россия" Миллионная посетительница международной выставки-форума "Россия" 2023-11-16T17:52 true PT0M10S

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россия, москва, пенза, большой театр, общество, выставка-форум "россия", центральный банк рф (цб рф)